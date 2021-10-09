Demirören grubundan suç duyurusu

Demirören Grubu, uluslarararası haber ajansı Reuters hakkında suç duyurusunda bulundu.

Doğan Medya'ya ait basın kuruluşlarını 2018 yılında Ziraat Bankası'ndan kullandığı kredi ile satın alan Demirören Grubu'nun borçlarını ödemediğine dair iddialar uzun süredir gündeme gelmeye devam ediyor. İddia ilk olarak 2020 yılında CHP Milletvekili Ali Haydar tarafından gündeme getirilmiş ve Hakverdi 'müşteri sırrı' denilerek Ziraat Bankası'nın yanıt vermediğini açıklamıştı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker de YouTube üzerinden yaptığı yayınlarda Demirören'in borcunu ödemediğini öne sürmüştü.

İddiaların ardından Demiröen Grubu ile Ziraat Bankası arasında borçların yeniden yapılandırılmasına dair görüşmeler olduğuna ilişkin haber yayımlayan Reuters, 2 milyar doları bulan borçlar için yeni bir formül üzerinde görüşüldüğünü aktarmıştı.

DEMİRÖREN'E AİT KURUMLAR AÇIKLADI

Demirören'e ait medya kuruluşlarında yer alan haberlerde Reuters hakkında suç duyururunda bulunulduğu açıklandı.

Demirören'in açıklaması şöyle aktarıldı:

"Yetmiş yıldan bu yana tamamen yerli ve milli sermaye ile yurtiçinde ve yurtdışında iktisadi faaliyetlerini yürüten, ülke ekonomisinin gelişimine artı değer katan, binlerce kişiye istihdam sağlayan ve tüm faaliyetlerini yasalara sıkı sıkıya bağlı olarak yürütmekte olan Grubun, bu tarz çarpıtılmış ve kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik iftiralar karşısında verilemeyecek hiçbir hesabının olmadığı bildirildi.

Faaliyetleri süresince diğer tüm piyasa aktörleri gibi Demirören Şirketler Grubu'nun da finans kuruluşları ile kredi ilişkileri içinde olmasının son derece normal olduğu vurgulanarak, bu süre boyunca söz konusu kredi ilişkilerinin sorunsuz bir şekilde sürdüğü ve sürdürüldüğü bildirildi.

Bankacılık Kanunu kapsamında müşteri sırrına giren birtakım hususların üstelik de meçhul kaynaklara dayandırılarak yanlış bir şekilde haberlere konu edilmesinin yasalara açıkça aykırılık teşkil ettiği de vurgulandı.

Bu tip mesnetsiz iddiaların ve yorumların halka açık şirketin ve bunların pay sahiplerinin kayba uğramasına sebep olduğu da hatırlatıldı.

Bu yolla halka açık şirketin değerinin düşürülmeye çalışıldığı bu tarz manipülasyon niteliğindeki haberlerin Sermaye Piyasası Kanunu'na da aykırılık teşkil ettiği belirtildi.

Bu tarz manipülatif Haberler ve kaynakları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek Basın Etik İlkeleri hatırlatıldı ve yasalara açıkça aykırı bir şekilde muhtelif tarihlerde yayınlanan haberlerle Grubun lekelenmeye çalışıldığı vurgulandı.

Reuters'a 'Basın Etik ilkeleri uyarınca 'Konuya aşina kaynaklar' olarak belirttiğiniz kaynaklarınızın açıkça tarafımızla paylaşılmasını talep ediyoruz' denildi."