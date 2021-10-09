Bakan Kurum'dan 'İklim Dostu Sanayi Dönüşümü' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İklim dostu sanayi siteleri yapmak zorundayız. Kendi atığını dönüştüren, sürdürülebilir, havaya, suya, istihdama ve üretime fayda sağlayan sanayi sitelerini inşa edeceğiz. İnşallah bu da Konya'ya nasip olacak. Bir ilki gerçekleştiriyoruz, yeni sanayi sitemizi 'iklim dostu sanayi dönüşümü' ilkesiyle inşa ediyoruz." dedi.

Kurum, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği Konya'da, inşası süren yatırımları yerinde inceledi. Kent merkezindeki 108 bin metrekarelik millet bahçesi ve camisinin inşasında incelemelerde bulunan Kurum, gelinen son aşamayı yetkililerle değerlendirdi.

Kurum, ziyareti kapsamında geldiği Konya Sanayi Sitesi şantiyesinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yeni sanayi alanlarıyla büyük Türkiye" hedefiyle 81 ildeki şehrin içerisinde kalan tüm sanayi alanlarını daha yeni ve modern yerlere taşıdıklarını söyledi

Ankara, Trabzon, Uşak, Aksaray, Diyarbakır ve Kayseri'de 6 eski sanayi sitesini yeni yerlerine taşıdıklarını aktaran Kurum, "Şu anda 26 sanayi alanımızda harıl harıl çalışıyoruz. Devamında 81 ilimizin tamamında, şehir içinde kalmış sanayi alanlarımızı dönüştürecek, şehirlerin dışına taşıyacağız." diye konuştu.

- "Türkiye'de 'iklim dostu sanayi sitelerinin ilk örneği olacak"

Kurum, Konya'nın merkezinde kalan Eski Sanayi ve Karatay sanayi sitelerinin trafik sorununa, hava ve gürültü kirliliğine yol açtığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

İklim dostu sanayi siteleri yapmak zorundayız. Kendi atığını dönüştüren, sürdürülebilir, havaya, suya, istihdama ve üretime fayda sağlayan sanayi sitelerini inşa edeceğiz. İnşallah bu da Konya'ya nasip olacak. Bir ilki gerçekleştiriyoruz, yeni sanayi sitemizi 'iklim dostu sanayi dönüşümü' ilkesiyle inşa ediyoruz. Yaptığımız bu sanayi sitemiz de Türkiye'de 'iklim dostu sanayi sitelerinin ilk örneği olacak. Burada her aşamasında 'sıfır atık sanayi' uygulamalarını hayata geçireceğiz. Türkiye'de ilk kez bir sanayi sitesi sıfır atığa tam uyumlu olarak inşa ediliyor. Bu anlamda sitemizin adı da Konya Sıfır Atık Sanayi Sitesi olacak. Bu bölgede yeni yapılanları değil tüm sanayi sitelerimizin aydınlatmasını güneş enerjisinden aldığı, yağmur sularının toplanarak bahçe sulamalarında ve üretimde kullanıldığı, atık suyun arıtılarak üretime ve şehre katma değer sağladığı önemli bir projeyi gerçekleştireceğiz. Buna da 'iklim dostu sanayi projesi' adını veriyoruz. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen sıfır atık projesinin çatısı altında, Konya Sıfır Atık Sanayi Sitesi'ni inşa ederek Konya'da bir ilki gerçekleştirmiş olacağız."

- Elektriğini de kendi üretecek

Sanayi sitesinde 4 etapta, 2 milyon 80 bin metrekare alanda, 2 bin 690 dükkanın ve 134 ticari alanın yer alacağını ifade eden Kurum, şunları söyledi:

"Bu sanayi sitemizin içerisine sıfır atık merkezimizi kuracağız. Atıklarımızı ayıracağız. Kendi kendine yetebilen, kendi elektriğini üretebilen, atık yağların toplandığı, yağmur sularının depolandığı bir sanayi tesisi haline getireceğiz. Bunun yanı sıra bu sanayi sitemizi endüstriyel ortaklığa ve döngüsel ekonomiye uygun yaparak daha etkili, daha tasarruflu, daha verimli hale getiriyoruz. İnşallah tüm dükkanlarımızı en geç 2022 sonuna kadar tamamlayarak sanayicilerimize, esnafımıza, vatandaşlarımıza armağan edeceğiz."

- "Emisyon oranlarını azaltacak çalışmaları yapmak durumundayız"

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 hedefini açıkladığını anımsatarak şunları kaydetti:

"Bunu dünya ile paylaştı. Geçtiğimiz hafta da Gazi Meclisimiz Paris İklim Anlaşması'nı onaylamak suretiyle Cumhurbaşkanımızın onayına gönderdi ve Türkiye için ye bir sürecin başlangıcına başlamış oluyoruz. Net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda havamızı, suyumuzu, ormanlarımızı ve insanlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek adımlar atarken yenilenebilir enerji kaynaklarından çok daha fazla faydalanırken, fosil yakıt tüketimini ve emisyon oranlarını azaltacak çalışmaları yapmak durumundayız. Bakanlık olarak ülkelerde büyük projelere imza attık atmaya da devam edeceğiz. "