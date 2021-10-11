Gençlik ve Spor Bakanlığı müfettiş yardımcılarının mağduriyetini gidermeli!

Mevzuat gereğince mesleğe yarışma sınavıyla giren Müfettiş yardımcılarının 3 yıllık staj süresinin sonunda yeterlik sınavına alınarak Müfettiş kadrosuna atanmaları gerekmektedir.

Memurlar.net'e ulaşan bilgilere göre Gençlik ve Spor Bakanlığının mevzuatta yer alan açık hükme rağmen yeterlik sınavını yapmayarak 9 yıldır Müfettiş Yardımcısı kadrosunda çalıştırdığı personelini mağdur ettiği belirtilmektedir.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda yapılan sınavı kazanarak 2012 yılında göreve başlayan Müfettiş Yardımcıları için 2016 yılı başlarında yapılması gereken yeterlik sınavı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığınca değişik gerekçeler ileri sürülerek ertelendiği, 2019 yılı başında da Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurullarının Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı adı altında birleştirilmesi nedeniyle de Rehberlik ve Denetim Başkanlığınca yeterlik sınavı yapılmayarak Müfettiş Yardımcılarının mağdur edilmeye devam edildiği iddia edilmektedir.

Yeterlik sınavı yapılmayan Müfettiş Yardımcılarının, 2015 yılı ocak ayından bu yana Müfettiş ve Başmüfettişler ile aynı yetkilere sahip olarak aynı iş ve işlemleri yapmakta olduğu, normal şartlarda 3 yılın sonunda Müfettiş kadrosuna atanmaları gerektiği halde 9 yıldır Müfettiş Yardımcısı kadrosunda görev yapmaya devam ettiği, mevcut durumda Gençlik ve Spor Bakanlığında halen yeterlik sınavı yapılmayan 9 yıllık, 7 yıllık ve 6 yıllık üç ayrı promosyon Müfettiş Yardımcısı bulunduğu, sınavı yapılmayıp özlük hakları verilmeyen her bir Müfettiş Yardımcısının ciddi oranda maaş kaybı ile birlikte kurum içerisinde güven ve itibar kaybına uğrayarak manevi yönden de ağır şekilde yıpranmakta olduğu, bu durum da Kuruma olan aidiyet hissinin zedelenmesine sebebiyet verdiği ifade edilmekte...

Ümit ve temenni ederiz ki yukarıda belirtilen hususlar sadece bir iddiadan ibarettir. Eğer iddialar gerçekse yıllardır Kuruma hizmet eden Müfettiş Yardımcılarının yeterlik sınavlarının en kısa sürede yapılarak, personelinin mağduriyetinin giderilmesi hususunda gerekli hassasiyeti göstereceğini ümit ederek Gençlik ve Spor Bakanı sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun dikkatine sunuyoruz.