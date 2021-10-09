Malatya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Ekim 2021 14:47
Gündüzbey Mahallesi Paracık Caddesi Beykonağı üstündeki yazlık evine dün akşam gelen Remzi S. (72), gece üşüyünce evdeki mangalı yaktı.
Uyuyan Remzi S'den sabah haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, girdikleri evde hareketsiz yatan Remzi S'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, Malatya Şehir Mezarlığı morguna gönderildi.