Bakan Murat Kurum: Akıllı şehirler kuruyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadele ettiklerini, sanayiyi, tarımı, turizmi geliştirdiklerini ve geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, "Akıllı şehirler kuruyoruz. Artık insansız hava araçlarımız, helikopterlerimiz yapılıyor ve dünyaya ihraç ediliyor. İnşallah gençlerimiz bu teknoloji ve bilim merkezlerinde çok daha iyilerini üretecek." dedi.

Bir dizi programa katılmak üzere kente gelen Kurum, Konya Bilim Merkezi'nde düzenlenen 8. Konya Bilim Festivali'nde gençler ve çocuklarla buluştu.

Festival alanında konuşan Bakan Kurum, 2023 ve 2053 için, geleceğin Türkiyesi için çalıştıklarını söyledi.

Hazreti Mevlana'nın "Gez dünyayı, gör Konya'yı" sözüne atıfta bulunan Kurum, "Aslında burada Konya'nın ilmini, irfanını, kültürünü ve sanatını görün diye demiş. Bu anlamda Konya, Selçuklu başkenti, ülkemizin en değerli ve kıymetli şehirlerinden biri. Gururluyuz ki bu şehrin, memleketin evladıyız. Allah da bize nasip etti, hemşehrilerimize, Konyalılara hizmet ediyoruz." diye konuştu.

Kurum, 2023'ün ve 2053'ün Konyası için her alanda yapılması gerekenleri yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği ile mücadele ediyoruz. Sanayimizi, tarımımızı, turizmimizi geliştiriyoruz. Geliştirmeye devam edeceğiz. Akıllı şehirler kuruyoruz. Artık insansız hava araçlarımız, helikopterlerimiz yapılıyor ve dünyaya ihraç ediliyor. İnşallah gençlerimiz bu teknoloji ve bilim merkezlerinde çok daha iyilerini üretecek. Sadece Türkiye için değil, tüm dünyada bizi bekleyen mazlumlar var. O yüzden Konya ve Türkiye, sadece kendini ilgilendirmiyor. Tüm dünyaya yardım elimizi uzattık, uzatmaya da devam edeceğiz."

Kurum, konuşmasının ardından festival alanındaki stantları gezdi, sergilenen ürünlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Kurum, daha sonra merkez Selçuklu ilçesindeki Ardıçlı TOKİ inşaat sahasında yapımı süren projeleri inceledi.