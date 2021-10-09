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İETT'nin tarihi otobüsleri Taksim ve Sultanahmet'te sergileniyor

Özellikle Türk mühendisler tarafından yapılan ilk yerli troleybüs olan Tosun ile birçok Yeşilçam filminde kullanılan Leyland marka otobüsler, serginin gözdeleri oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Ekim 2021 16:48
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İETT'nin tarihi otobüsleri Taksim ve Sultanahmet'te sergileniyor

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmelerinin (İETT) nostaljik otobüsleri, Taksim ve Sultanahmet meydanlarında sergilenmeye başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İETT, 150. yılında tarihi araç filosuyla İstanbulluların karşısına çıktı.

İstanbul'un tarihinde ve toplumsal kültüründe derin izler bırakan 8 ayrı markaya ait nostaljik otobüslerin 4'ü Taksim Meydanı'nda, 4'ü de Sultanahmet Meydanı'nda İstanbullularla buluştu.

"İETT'nin Konforlu Otobüsleri" ismiyle yapılan sergilemeye, günlük koşuşturmaca içindeki İstanbullular yoğun ilgi gösterdi.

Özellikle Türk mühendisler tarafından yapılan ilk yerli troleybüs olan Tosun ile birçok Yeşilçam filminde kullanılan Leyland marka otobüsler, serginin gözdeleri oldu.

#İETT# nostaljik# otobüs# sergi

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