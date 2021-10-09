'Öğrencilere 250 TL vermemiz gerekirken 650 TL veriyoruz'
AK Parti'li vekil Özkan: Öğrencilere 250 TL burs vermemiz gerekiyor. AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, üniversite öğrenci burslarını fazla verdiklerini belirtti. Özkan, "Aslında öğrencilere 250 TL vermemiz gerekiyor ama biz 650 TL veriyoruz" dedi.
AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, öğrenci burslarını fazla verdiklerini açıkladı. Kanal 42 Televizyonu'nda yayınlanan Reaksiyon programında açıklamalarda bulunan Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 liracıktı. Bursları 650 TL'ye çıkardık" sözlerinin hatırlatılması ve 650 TL'lik burs ücretinin muhalefet tarafından eleştirilmesine yönelik açıklamalarda bulundu.
"250 TL BURS VERMEMİZ GEREKİYOR"
Program sunucusu Okur'un "Muhalefet, 45 lira verildiği dönemdeki alım gücüyle 650 lira verildiği dönemdeki alım gücünün birbirinden farklı olduğunu ve ücretlerin yetersiz bulunduğunu söylüyor. Alım gücünden yola çıkacak olursak ne söylersiniz?" sorusuna Özkan, "Aslında üniversite öğrencilerine 250 TL falan vermemiz gerekiyor ama biz 650 TL burs veriyoruz." diye cevap verdi.