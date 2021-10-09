'Öğrencilere 250 TL vermemiz gerekirken 650 TL veriyoruz'

MEB, 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı daha önce duyurusu yapılan ancak geciktiği için memurlar.net'te dikkat çekilen personel alım ilanını yayımladı. 2 bin 593'ü aşçı, 3 bin 279'u aşçı yardımcısı ve 260'ı fizyoterapist olmak üzere 6 bin 132 personel alınacak.