Tuzla Belediye Başkanı'ndan Mercedes takımına yanıt
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Formula 1'de antrenman sırasında istediği sonuçları alamayan Mercedes takımının sosyal medyadan Tuzla Belediyesi yol süpürme araçlarını paylaşmasına yanıt verdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Ekim 2021 17:47
Mercedes Takımı'nın antrenman sıralamalarını Tuzla Belediyesinin araçlarının görsellerini kullanarak paylaşması üzerine Yazıcı, sosyal medya hesabından, "Hey Toto! Önümüzdeki sene için Russel ve Hamilton'ın yerine bizim çocukları mı düşünüyorsun" paylaşımında bulundu.