'Adamı doktor, mühendis yapmışsın ama anarşistlik yapıyor'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eğitimin önemine dikkati çekerek, "Eğitimin olduğu yerde arkasından kalkınma, zenginlik, iyilik, nezaket gelir. Eğitimin olmadığı yerde cahillik, gerilik, kötülük gelir." dedi.

Özhaseki, Kocasinan Belediyesinin hayırsever iş birliğiyle yaptırdığı Mehmet Zahid Kotku Camisi'nin açılış törenindeki konuşmasında, Kayseri'nin kadim bir şehir olduğunu ve binlerce yıllık ticaret geleneğinin İslam ahlakı ile daha da olgun şekilde devam ettiğini belirtti.

Kayseri'nin hayırsever bir kent olduğunu söyleyen Özhaseki, kentte son 20-25 yılda yaklaşık 1 milyar dolarlık hayır işlendiğini anlattı.

Özhaseki, bu durumla iftihar ettiklerini vurgulayarak, eskiden hayır yapmak istediklerinde kendilerine kapıların kapandığını, şu anda ise hayır işi için devletin millete kapılarını sonuna kadar açtığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından hayırseverlerin desteği ile yaptırılan caminin açılışı gerçekleştirildi.

Daha sonra Melikgazi Belediyesinin desteğiyle yaptırılacak Hacı Şükrü Baktır İmam Hatip Fen Lisesinin temel atma törenine katılan Özhaseki, eğitimin önemine değindi.

İmam Hatip Okulları Vakfında 1990'lı yıllarda başkan olduğunu ifade eden Özhaseki, imam hatip okulu açılmasına o dönemin valilerinin imza atmadığını ve protokolleri imzalamadığını dile getirdi.

"İmam hatip deyince yan yan bakarlar, 'Nereden çıktı bunlar?' der gibi dışlarlardı." diyen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Halbuki ilim iki kanatlı kuş gibidir. Bir taraftan müspet ilimler öğreneceğiz, bir taraftan da dini ilimleri öğreneceğiz ki iki taraflı olsun. Adama envaiçeşit ilim vermişsin, doktor, mühendis, amir, memur yapmışsın ama vatan haini çıkmış, dini, imanı inkar ediyor, insanların değerine düşman, gidiyor silah çekiyor, anarşistlik yapıyor. Ne anladık ki o işten. Biz iki türlü bilgiyi de vereceğiz. Hem müspet ilimler hem de manevi ilimleri vereceğiz. Buradan yetişen yavrularımız da halka hizmet edecekler. Eğitimin olduğu yerde arkasından kalkınma, zenginlik, iyilik, nezaket gelir. Eğitimin olmadığı yerde cahillik, gerilik, kötülük gelir."

Özhaseki, Kocasinan Belediyesi ve hayırsever iş birliğiyle yaptırılacak Şerife-Hacı Veli Demir Aile Sağlığı Merkezinin temel atma törenine de katıldı.

Programlara Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer ile Hülya Nergis, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.