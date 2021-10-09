Okuma azmiyle örnek olan Ayşe'nin hayali doktora yapmak

Erdoğan: Öğrencilerimiz otel standardında odalara kavuştu
Erdoğan: Öğrencilerimiz otel standardında odalara kavuştu
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
'Öğrencilere 250 TL vermemiz gerekirken 650 TL veriyoruz'
'Öğrencilere 250 TL vermemiz gerekirken 650 TL veriyoruz'
Erdoğan: Kuruluşumuzdan itibaren milletimize dürüst olduk
Erdoğan: Kuruluşumuzdan itibaren milletimize dürüst olduk
Davutoğlu'nun koruması emekli öğretmenin parmağını büktü!
Davutoğlu'nun koruması emekli öğretmenin parmağını büktü!
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
'MEB olarak ana odağımız eğitim sisteminin kalitesini artırmak'
'MEB olarak ana odağımız eğitim sisteminin kalitesini artırmak'
Pilot ve kabin memurunu tele kız macerası yaktı
Pilot ve kabin memurunu tele kız macerası yaktı
Erdoğan: Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz
Erdoğan: Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz
Kadını satırla kovaladı, tavla oynayan 4 erkek sadece baktı
Kadını satırla kovaladı, tavla oynayan 4 erkek sadece baktı
Mezun ve öğrencilere 'ikinci üniversite' kayıtları uzatıldı
Mezun ve öğrencilere 'ikinci üniversite' kayıtları uzatıldı
Bakan Koca: Daha adil bir ek ödeme için gayret gösteriyoruz
Bakan Koca: Daha adil bir ek ödeme için gayret gösteriyoruz
Oran değişti! Bilim Kurulu Üyesi: Şimdi yüzde 70 de yeterli değil
Oran değişti! Bilim Kurulu Üyesi: Şimdi yüzde 70 de yeterli değil
Bu da 'makaron borsası'...Polis tutuklandı, savcı Erzurum'a tayin oldu
Bu da 'makaron borsası'...Polis tutuklandı, savcı Erzurum'a tayin oldu
Uzmanlar araştırdı, Marmara'dan çıkan balık tüketilir mi?
Uzmanlar araştırdı, Marmara'dan çıkan balık tüketilir mi?
Çalışmalar başladı...3600 ek göstergenin kapsamı genişliyor
Çalışmalar başladı...3600 ek göstergenin kapsamı genişliyor
Sosyal medyada yeni dönem: Fenomenlere yüzde 15 vergi
Sosyal medyada yeni dönem: Fenomenlere yüzde 15 vergi
Ev alacaklara yeni düzenleme: Tapu harcı muafiyeti geliyor
Ev alacaklara yeni düzenleme: Tapu harcı muafiyeti geliyor
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
Milli Emlak Denetmenlerine bölge düzeyinde yetki verildi
Milli Emlak Denetmenlerine bölge düzeyinde yetki verildi
Instagram yine çöktü! Facebook'tan ilk açıklama
Instagram yine çöktü! Facebook'tan ilk açıklama
Hollanda medyasından Türk SİHA'larına övgü: Daha fazla satılıyor
Hollanda medyasından Türk SİHA'larına övgü: Daha fazla satılıyor
Sınıf öğretmenlerinin yüzde 89'u iki doz aşılı
Sınıf öğretmenlerinin yüzde 89'u iki doz aşılı
Vaka sayıları 3 gündür 30 binin üzerinde
Vaka sayıları 3 gündür 30 binin üzerinde
Türkiye'nin ilk drone hava koridoru belli oldu
Türkiye'nin ilk drone hava koridoru belli oldu
Adı ve soyadı aynı öğrencileri ayırt etmek için çareyi 'sıfat'larda buldular
Adı ve soyadı aynı öğrencileri ayırt etmek için çareyi 'sıfat'larda buldular
Enerji Bakanı'ndan doğalgaz ve elektriğe zam açıklaması
Enerji Bakanı'ndan doğalgaz ve elektriğe zam açıklaması
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
12 bin öğrencinin yemeği meslek lisesinde pişiyor
12 bin öğrencinin yemeği meslek lisesinde pişiyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Okuma azmiyle örnek olan Ayşe'nin hayali doktora yapmak

Sivas'ta 46 yaşında yeniden döndüğü üniversitede arkeoloji bölümünü birincilikle bitiren Ayşe Er, antropoloji ana bilim dalında yüksek lisansını da 53 yaşında başarıyla tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Ekim 2021 19:23
Yazdır
Okuma azmiyle örnek olan Ayşe'nin hayali doktora yapmak

Sivas Belediyesinde büro görevlisi olarak çalışan ve çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 3 yıl önce arkeoloji bölümünü birincilikle bitiren 53 yaşındaki Ayşe Er, antropoloji ana bilim dalındaki yüksek lisansını da başarıyla tamamladı.

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 23 yıl önce mezun olan Ayşe Er, çocukluk hayali arkeoloji bölümünü de 3 yıl önce birincilikle bitirdi.

Eğitimin yaşının olmadığını gösteren Er, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Ana Bilim Dalı Bölümünde yüksek lisans eğitimini de tamamlayarak diplomasını aldı.

Ayşe Er, AA muhabirine, yeni hedefinin arkeoloji bölümünde doktora yapmak olduğunu söyledi.

Arkeolojinin çocukluk hayali olduğunu belirten Er, "Bunu gerçekleştirmek için yola çıktım. Bu yolda çok değerli hocalarla karşılaştım, bunu devam ettirmek istiyorum. Doktora kısmını da tamamlamak istiyorum. Zaten kep atmamıştım, ne zaman doktorayı bitireceğim o zaman kepimi atacağım, durmak yok." dedi.

Er, gençlik yıllarında Sivas'ta arkeoloji bölümü olmadığı için İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü tercih etmek zorunda kaldığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Arkeoloji bölümünün açıldığını duyar duymaz üniversite sınavlarına girdim ve kazandım. Hemen kaydımı yaptırdım. Bu içimdeki coşkuyu bir türlü durduramadım. Ne zaman başımı yastığa koysam arkeoloji rüyalarıma giriyordu. Kazandıktan sonra öyle bir şevk ile okudum ki hiç arkama bakmadım. Başaracağımı biliyordum, severek yapabileceğimi biliyordum. Arkeoloji anlamında daha çok şey yapabileceğimi biliyorum, devam edeceğim durmayacağım. Daha güzel şeyler yapacağım."

"Şu yaşa geldim, ne olacak hiç demedim"

Babasının tarihe meraklı olduğunu, kendisinin de izlediği belgesellerle büyüdüğünü dile getiren Er, "Arkeoloji her anlamda bana mutluluk katıyor. Kazı alanı bir başka, öğrendiğim bilgiler bir başka, hocalarımın bilgileri bir başka feyiz veriyor. İyi ki de geç okumuşum, böyle hocalarım ile okumuşum. Belki erken okusam bu hocalarıma denk gelmeyecektim. Geriye dönük hiç üzülmedim, keşke erken okusaydım demedim. İyi ki de şimdi okumuşum, çok güzel bir sınıfım vardı. Sınıf arkadaşlarıma, hocalarıma çok teşekkür ediyorum." dedi.

Er, yaşının eğitim hayatında hiçbir zaman sorun teşkil etmediğine dikkati çekerek zor günlerinde sınıf arkadaşlarının kendisine büyük destek olduğunu ifade etti.

Hem hayat, hem okul mücadelesini devam ettirdiğini dile getiren Er, "Durmak yok, yola devam; şimdi sıra doktorada. Doktora ne zaman bitecek ben kepimi o zaman fırlatacağım." diye konuştu.

Okuma hayali konusunda tavsiyelerde de bulunan Er, "Kimse yaşını düşünmesin, ben bir türlü yaşımı hesaplayamadım. Ben şu yaşa geldim, ne olacak hiç demedim, eğitimimim boyunca hiç demedim. Yaşımı ben hissetmediğim için sınıf arkadaşlarıma da hissettirmedim. Beni bir büyükleri gibi değil de akranları gibi gördüler, her yere birlikte gittik. Hocalarım beni yaşıtları gibi görmedi, diğer öğrenciler gibi gördü. Öyleydim çünkü onlara onu hissettirmedim, ne mutlu bana. Tek korkum şuydu; onlar gençti, hafızaları güzeldi acaba ben onların yanında bir tık geri kalabilir miydim, başaramaz mıydım diye düşündüm. Arkeoloji hevesi o kadar çoktu ki onları görmedim bile ben aldım başımı gittim." diye konuştu.

"Öğrencilerimizi böyle görünce biz de heyecanlanıyoruz"

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Çayır ise Ayşe Er'in lisans eğitiminden bu yana çok ilgili, çalışkan ve meraklı bir öğrenci olduğunu söyledi.

KAPAT [X]

Er'in yaşına rağmen diğer öğrencilerden daha başarılı olduğunu belirten Çayır, "Farklı bir bölümden gelmesine rağmen çok büyük bir azmi var. Sonrasında arkeolojiye devam etmek istemesi, gösterdiği azim her zaman beni bir hoca olarak çok mutlu etmiştir. Öğrencilerimizi böyle görünce biz de heyecanlanıyoruz, daha çok öğretme isteği doğuyor. Bu nedenle çalışmalarının devam etmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

#

Bu Habere Tepkiniz

Hakim adayına adalet hizmetleri tazminatı ödenir mi?

Hakim adayına adalet hizmetleri tazminatı ödenir mi?

Hakim ve savcı adaylarına adalet hizmet tazminatı ödenir mi?
O bürokrat maaşını açıkladı... 180 bin değil, sadece 62 bin 500 TL alıyorum

O bürokrat maaşını açıkladı... 180 bin değil, sadece 62 bin 500 TL alıyorum

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın huzur haklarıyla birlikte 62 bin 500 lira maaş aldığı ortaya çıktı. Poyraz'ın maaşının 180 bin lira olduğu ileri sürülüyordu.
3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge gündemdeki yerini koruyor. Memurlar.net olarak daha önce açıklanmış 4 unvan özelinde memurlar.net maaş robotunda güncelleştirmeler yaptık.
Danıştay: 'Türk aile yapısı değerlerine uymamak' disiplin cezasına gerekçe olamaz

Danıştay: 'Türk aile yapısı değerlerine uymamak' disiplin cezasına gerekçe olamaz

Danıştay 12. Dairesi, evli bir bayan memurla ilişki yaşayan ve kendisini şikayet eden iş arkadaşlarını tehdit eden memura verilen disiplin cezasına karşı açılan davayı reddeden ilk derece mahkemesi kararını onamakla birlikte gerekçeyi kabul etmedi.
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
9 Ekim tarihli Resmi Gazetede atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı

9 Ekim tarihli Resmi Gazetede atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hakim adaylığı sınav sonuçları 4 ay sonra açıklandı

Hakim adaylığı sınav sonuçları 4 ay sonra açıklandı

Adalet Bakanlığı adli ve idari hakim adaylığı sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
MEB, 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı

MEB, 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı daha önce duyurusu yapılan ancak geciktiği için memurlar.net'te dikkat çekilen personel alım ilanını yayımladı. 2 bin 593'ü aşçı, 3 bin 279'u aşçı yardımcısı ve 260'ı fizyoterapist olmak üzere 6 bin 132 personel alınacak.
Anayasa Mahkemesi 13 Ekim'de güvenlik soruşturmasını esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 13 Ekim'de güvenlik soruşturmasını esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 13 Ekim'de 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun iptal istemini esastan görüşecek
İşe alımlardaki 'jüri raporları' ile ilgili kritik karar!

İşe alımlardaki 'jüri raporları' ile ilgili kritik karar!

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'ndan (BEDK), işe alımları ve atamaları ilgilendiren önemli bir karar verdi. Kurul, bir öğretim üyesinin başvurusunda jüri raporlarının gizli bilgi kapsamında olmadığına karar verdi
MEB'den uzaktan eğitimde ek ders ücretine dair Genelge

MEB'den uzaktan eğitimde ek ders ücretine dair Genelge

Milli Eğitim Bakanlığı Covid19 nedeniyle sınıflarda yüz yüze eğitime ara verilmesi halinde canlı ders ve etkinlikler yoluyla ders görevlerini uzaktan yerine getiren öğretmenlerin ek ders ücretine dair Genelge yayımladı.
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak. Son başvuru tarihi 28 ekim 2021
Masumlar Apartmanı 42. Bölüm Fragmanı

Masumlar Apartmanı 42. Bölüm Fragmanı

Merakla beklenen Masumlar Apartmanı 42. Bölüm Fragmanı yayınlandı. İşte Masumlar Apartmanı 42. Bölüm Fragmanı..
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak. Başvurular 12 ila 7 kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.
En ilginç teknolojiler

En ilginç teknolojiler

En ilginç teknoloji galeri haberine ait Güncel fotoğraf galerisini ve teknoloji gündemini fotoğraflarla takip edin.