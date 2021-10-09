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Honda işçisinin ikramiyesi yüzde 30 kesintiye uğradı

Honda, Gebze'deki fabrikasını kapatırken işçilere 48 maaş tutarında ikramiye verdi. Ancak işçilere ödenen ücretten yüzde 30'u aşan oranlarda vergi kesildi.

Eklenme : 09 Ekim 2021 20:00
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Honda işçisinin ikramiyesi yüzde 30 kesintiye uğradı

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; Türkiye'deki vergi adaletsizliğinin son kurbanı Honda işçileri oldu. Japon otomobil devi Honda, Gebze'deki fabrikasını kapatırken, kıdem ve ihbar tazminatlarının yanı sıra, 10 yılını dolduran işçilere 48 maaş tutarında ikramiye de verdi. Ancak işçiler ikramiyeleri almak için bankaya gittiklerinde "şoka" uğradı. İşçilerin gelirlerindeki artış bir üst dilime çıktığı için yüzde 30'u aşan oranlarda vergi kesildi.

Honda işçilerinin yaşadığı şokun nedeni gelir vergisindeki adaletsizlikten kaynaklanıyor. Gelir arttıkça vergi dilimi yükseliyor. Bu nedenle de işçiler ve memurlar yıl başında aldıkları maaşı yıl sonunda alamıyor. DİSK Genel Sekreteri, Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Japon sermayedarın katı tutumu nedeniyle Honda'da sendika örgütlenmesinin gerçekleşmediğini hatırlatarak, uluslararası şirketlerin fabrikalarını kapattığı zaman ikramiye vermek gibi uygulamalar yaptıklarını belirtti. Honda'nın da sendika olmadığı için gönüllülük temelinde 48 maaş ikramiye verdiğini belirten Serdaroğlu, şunları söyledi:

'YÜZDE 10 OLMALI'

"Ancak adaletsizlik yüzünden Honda işçilerinin ikramiyesinin yüzde 30'u vergiye gitti. Bu sorun tüm işçileri ilgilendiriyor aslında. İşçiler toplusözleşmeden sonra vergi dilimlerinin yükselmesi ile karşı karşıya kalıyorlar. Biz hem asgari ücretten hem de asgari ücret kadar olan ücretlerden vergi kesintisi olmaması gerektiğini söylüyoruz. Asgari ücretin üzerindekilerden de yüzde 10 alınmasını talep ediyoruz."

İşçiden bu oranlarda vergi kesilirken birçok sermaye grubunun vergi kaçırdığını da dile getiren Serdaroğlu, "Bunu son olarak Pandora belgelerinde de görüyoruz. Ülkede vergi kaçırılıyor. Kimsenin umurunda değil. Ancak işçilerde böyle bir şey yok" dedi.

#Honda# vergi dilimi

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