Bakan Varank TOGG'un satışa çıkacağı tarihi duyurdu

Tantavi Kültür Merkezi'nde AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığının düzenlediği programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Yerli otomobilin TOGG'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mustafa Varank konuşması esnasında TOGG'un satışa çıkacağı tarihi de bildirdi.

"TOGG, 2023 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE PİYASAYA SÜRÜLMÜŞ OLUR"

Bir öğrencinin TOGG'un banttan ineceği tarihi sorması üzerine Varank, Türkiye'nin otomobiline bu kadar heyecan duyulmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Varank, TOGG'un ilk tanıtımından itibaren herkesin bu aracın ne zaman çıkacağıyla ilgili sorular sorduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin otomobili, inşallah 2022 yılının sonunda seri üretim bandından çıkacak. Fabrikanın inşaatı devam ediyor. Makine siparişleri yapıldı. Arabanın prototipleri testlere girmeye başladı. 2022 yılının sonunda seri üretim bandından çıkan araçlar, 2023 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmüş olur. Türkiye'nin otomobilini bir araba olarak görmemek gerekiyor. Türkiye'nin otomobil projesi aslında, değişen otomotiv endüstrisine Türkiye'nin bir cevabı. Biz aracı ilk ilan ettiğimizde doğuştan elektrikli olacağını, bazı otonom özelliklere sahip olacağını ve aynı zamanda fikri mülkiyet hakları bizim olduğu için bu aracı aslında teknoloji platformu olarak görmemiz gerektiğini, 'startup'ların geliştirdiği teknolojileri bu araca entegre edebileceğimizi dile getirmiştik. İnsanlar elektrikli araç için daha erken diyordu. Şu anki geldiğimiz noktada yüz yıldır otomobil üreten firmalar, biz bu elektrikli araç devrimini nasıl yakalayacağız diye endişe içerisindeler. Biz aslında doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapmış olduk. Başarının anahtarı da burada. Doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaptığınızda kazanmamanız için hiçbir sebep yok."