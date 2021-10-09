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iPhone 13 ailesinin Türkiye'deki stokları eridi

Apple'ın geçtiğimiz haftalarda piyasaya sunduğu iPhone 13 ailesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Apple Store Türkiye'nin resmi sitesinde de satışa çıkan ve dört farklı modelden oluşan iPhone 13 ailesinin stoklarının eridiği öğrenildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 09 Ekim 2021 22:30
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iPhone 13 ailesinin Türkiye'deki stokları eridi

Apple Store Türkiye'nin internet sitesine girildiğinde şu anda iPhone 13 mini için bile 27 Ekim - 5 Kasım arası teslimat tarihi veriliyor.

Apple Türkiye, iPhone 13 için şimdi satın alan birine 5 Kasım - 12 Kasım arasını teslim tarihi olarak gösteriyor.

Bu tarihlere bakıldığında iPhone 13 ailesi Türkiye stokları erimiş durumda.

iPhone 13 mini ve iPhone 13 modelleri için stok sorunu daha kısa sürede kapatılabilecek gibi göründüğü belirtilse de durumun iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modelleri için daha kötü olduğu söyleniyor.

Apple Türkiye'nin online mağazasından iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerini satın alan kullanıcılar telefonuna 12 Kasım - 19 Kasım tarihleri arasında kavuşabilecek.

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