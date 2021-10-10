Bakan Yardımcısı, '150 bin dolar havale' iddiasını yalanladı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut tarafından TBMM Başkanlığına sunulan soru önergesinin kaynak gösterilerek, bazı basın yayın kuruluşlarında, soru önergesinde dile getirilen iddiaların haberleştirildiğine dikkati çekerek, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla iddialarla ilgili açıklama yapma zorunluluğunun doğduğunu bildirdi.

Şahsına ve eşine karşı, nitelikli iftira ve hakaret suçları kapsamında, ileri sürülen iddia ve isnatların tümünün asılsız ve gerçek dışı olduğuna işaret eden Işıkgece, "Belirtilen asılsız iddia ve isnatların hangi maksatla ve hangi plan dahilinde ileri sürüldüğünü bilmiyorum. Bakanlığın ilgili ve yetkili tüm birimlerinde, yasal mevzuata uygun biçimde etik prensiplere özen gösterilerek iş geliştirilmekte ve uygulama yapılmaktadır. Dolayısıyla aleyhe ileri sürülen tüm iddialar temelsiz, asılsız ve uydurmadır. Yalnızca iftiradan ibarettir." değerlendirmesinde bulundu.

Işıkgece, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde geçmişte de üstlendiği görevler süresince ne eşine ne de herhangi bir yakınına hiçbir şekilde tek kuruş, tek bir dolar dahi ödeme yapılmadığını ve yapılmasının da mümkün olmadığını vurguladı.

Özel sektörde yıllardır çalışan şerefli, onurlu ve itibarlı eşi Ahmet Işıkgece ve kendisinin adına bilgi ile onayları dahilinde açılmış banka hesaplarının şeffaf olduğunun altını çizen Işıkgece, şunları kaydetti:

"Yetkili birimler ve mercilerin dilediği zaman yapacağı her türlü incelemeye açıktır. Ulusumuzun temsilcileri olarak yasama faaliyetini gerçekleştiren milletvekillerinin yüce TBMM çatısı altında ulusun bireylerine karşı iftira ve asılsız biçimde ağır isnatta bulunma haklarının olmadığı da izahtan varestedir. Sayın milletvekilinin farkında olmadan, yanılma ya da yanıltılarak açıkça belirtilen itham ve iftiraları düzeltmesi beklentisiyle kişilik haklarımıza yönelik ağır itham, isnat ve iftiralarla ilgili gerekli hukuki süreçler vakit kaybetmeden başlatılacaktır."

NE OLMUŞTU?

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece'nin eşinin hesabına 150 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 350 bin lira para gönderildiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle hazırlanan soru önergesi TBMM gündemine taşındı.