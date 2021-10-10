Erdoğan: Enerji fiyatları arttığı halde üçte bir oranında yansıtıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde gündemde olan küresel fiyat artışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, "Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

Erdoğan konuşmasında, "Küresel düzeyde enerji, mal, hizmet fiyatları fahiş oranlarda arttığı halde bunları 3'te 1'i, 5'te 1'i oranında yansıtarak vatandaşlarımızı koruyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye yönelik yatırım çağrılarını da yineleyen Erdoğan, "Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkanları ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine, sağladığı büyük kazançtan hep memnuniyet duyar." diye konuştu.

Erdoğan yeşil mutabakata ilişkin de açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeşil Kalkınma Devrimi ile sanayiden ihracata her alanda ülkemizi yeni bir seviyeye çıkartıyoruz" dedi.