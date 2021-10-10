Meclis bu hafta ekonomiye yoğunlaşacak
Meclis bu hafta ekonomiye yoğunlaşacak
'Yalan haber' yaydığı belirtilen sitelere cezalar artırılabilir
'Yalan haber' yaydığı belirtilen sitelere cezalar artırılabilir
Gençlerin yeni gözde mesleği: İHA pilotluğu
Gençlerin yeni gözde mesleği: İHA pilotluğu
Boğaziçi Rektörü konuştu: İfade özgürlüğü değil vandallık
Boğaziçi Rektörü konuştu: İfade özgürlüğü değil vandallık
Ev sahiplerinden yeni yöntem: Eve eşya, kiraya zam
Ev sahiplerinden yeni yöntem: Eve eşya, kiraya zam
Yeni hastalıklar çıkacak, ölümler artacak
Yeni hastalıklar çıkacak, ölümler artacak
Enerji krizi büyüyor! Ülkeler şalter indiriyor
Enerji krizi büyüyor! Ülkeler şalter indiriyor
BİK'in memurları ve memur adaylarını sevindiren kritik kararları
BİK'in memurları ve memur adaylarını sevindiren kritik kararları
Bakan Yardımcısı, '150 bin dolar havale' iddiasını yalanladı
Bakan Yardımcısı, '150 bin dolar havale' iddiasını yalanladı
Soruşturma yetkisi dekan yerine rektöre verilecek
Soruşturma yetkisi dekan yerine rektöre verilecek
Öğretmenin öğrencisinin kulağını çekerek yaraladığı iddiası
Öğretmenin öğrencisinin kulağını çekerek yaraladığı iddiası
Çalışmalar mutasyon hızının düştüğünü gösteriyor
Çalışmalar mutasyon hızının düştüğünü gösteriyor
'Vali tek başına yapamaz, emir almıştır' yalanına sarıldılar
'Vali tek başına yapamaz, emir almıştır' yalanına sarıldılar
Prof. Dr. Sinan Seber hayatını kaybetti
Prof. Dr. Sinan Seber hayatını kaybetti
Bakan Varank TOGG'un satışa çıkacağı tarihi duyurdu
Bakan Varank TOGG'un satışa çıkacağı tarihi duyurdu
Erdoğan: Öğrencilerimiz otel standardında odalara kavuştu
Erdoğan: Öğrencilerimiz otel standardında odalara kavuştu
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
'Öğrencilere 250 TL vermemiz gerekirken 650 TL veriyoruz'
'Öğrencilere 250 TL vermemiz gerekirken 650 TL veriyoruz'
Erdoğan: Kuruluşumuzdan itibaren milletimize dürüst olduk
Erdoğan: Kuruluşumuzdan itibaren milletimize dürüst olduk
Davutoğlu'nun koruması emekli öğretmenin parmağını büktü!
Davutoğlu'nun koruması emekli öğretmenin parmağını büktü!
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
'MEB olarak ana odağımız eğitim sisteminin kalitesini artırmak'
'MEB olarak ana odağımız eğitim sisteminin kalitesini artırmak'
Pilot ve kabin memurunu tele kız macerası yaktı
Pilot ve kabin memurunu tele kız macerası yaktı
Erdoğan: Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz
Erdoğan: Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz
Kadını satırla kovaladı, tavla oynayan 4 erkek sadece baktı
Kadını satırla kovaladı, tavla oynayan 4 erkek sadece baktı
Mezun ve öğrencilere 'ikinci üniversite' kayıtları uzatıldı
Mezun ve öğrencilere 'ikinci üniversite' kayıtları uzatıldı
Bakan Koca: Daha adil bir ek ödeme için gayret gösteriyoruz
Bakan Koca: Daha adil bir ek ödeme için gayret gösteriyoruz
Oran değişti! Bilim Kurulu Üyesi: Şimdi yüzde 70 de yeterli değil
Oran değişti! Bilim Kurulu Üyesi: Şimdi yüzde 70 de yeterli değil
Bu da 'makaron borsası'...Polis tutuklandı, savcı Erzurum'a tayin oldu
Bu da 'makaron borsası'...Polis tutuklandı, savcı Erzurum'a tayin oldu
Ana sayfaHaberler Dünya

Enerji krizi büyüyor! Ülkeler şalter indiriyor

ABD ve Rusya arasında kalan Avrupa'da gaz fiyatları fren tutmuyor. AB'de, hem konutlar ve hem de sanayi için kış zor geçecek. Elektrik fiyatı da uçtu.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 10 Ekim 2021 07:10
Yazdır
Enerji krizi büyüyor! Ülkeler şalter indiriyor

En büyük gaz tedarikçilerinden Rusya, "Fiyatlar dengesiz. Düşen sıcaklık oynaklığı daha da tetikleyebilir" diyerek yeni krizler için uyardı. Çin'den sonra Lübnan da karanlığa gömülürken, Hindistan'da birçok eyalette elektrik kesintisi uygulanmaya başlandı.

Lübnan'da döviz likidite sorunu sebebiyle elektrik santrallerine akaryakıt temin etmekte zorluk yaşanırken ülke genelinde birkaç aydır günlük enerji kesintileri 20 saati buluyor.

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Genel Sekreteri Yury Sentyurin, küresel piyasaların kış aylarında görülecek sıcaklık değerlerine odaklandığını ve düşük sıcaklıkların Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında oynaklığı tetikleyebileceğini belirterek, "Şu anda küresel piyasalar kış aylarındaki doğal gaz fiyatlarına ilişkin endişelerle kaynıyor. Ancak bize göre şu anda gerçekleşen şey önümüzdeki aylarda çözülmesi gereken geçici bir dengesizlik. Bu şok, arzın iyileşmesiyle atlatılacaktır" dedi.

Sentyurin, uzun süreli sözleşmelerin enerji fiyatlarındaki oynaklığı azaltabileceğini söyledi.

#enerji# gaz fiyatları# abd# rusya#

Bu Habere Tepkiniz

Her memur sendikasının işyeri temsilcisine '4 saat izin' verilemez

Her memur sendikasının işyeri temsilcisine '4 saat izin' verilemez

Danıştay 10. Dairesi, iş yerinde en çok üyeye sahip olmayan sendikanın "koordinasyon görevini yürütmek üzere" seçilen iş yeri temsilcisi statüsündeki kişilere haftada 4 saat izin verilmesi talebinin iptaline ilişkin red kararı veren yerel mahkeme kararını onadı.
Hakim adayına adalet hizmetleri tazminatı ödenir mi?

Hakim adayına adalet hizmetleri tazminatı ödenir mi?

Hakim ve savcı adaylarına adalet hizmet tazminatı ödenir mi?
3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge gündemdeki yerini koruyor. Memurlar.net olarak daha önce açıklanmış 4 unvan özelinde memurlar.net maaş robotunda güncelleştirmeler yaptık.
O bürokrat maaşını açıkladı... 180 bin değil, sadece 62 bin 500 TL alıyorum

O bürokrat maaşını açıkladı... 180 bin değil, sadece 62 bin 500 TL alıyorum

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın huzur haklarıyla birlikte 62 bin 500 lira maaş aldığı ortaya çıktı. Poyraz'ın maaşının 180 bin lira olduğu ileri sürülüyordu.
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Danıştay: 'Türk aile yapısı değerlerine uymamak' disiplin cezasına gerekçe olamaz

Danıştay: 'Türk aile yapısı değerlerine uymamak' disiplin cezasına gerekçe olamaz

Danıştay 12. Dairesi, evli bir bayan memurla ilişki yaşayan ve kendisini şikayet eden iş arkadaşlarını tehdit eden memura verilen disiplin cezasına karşı açılan davayı reddeden ilk derece mahkemesi kararını onamakla birlikte gerekçeyi kabul etmedi.
9 Ekim tarihli Resmi Gazetede atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı

9 Ekim tarihli Resmi Gazetede atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hakim adaylığı sınav sonuçları 4 ay sonra açıklandı

Hakim adaylığı sınav sonuçları 4 ay sonra açıklandı

Adalet Bakanlığı adli ve idari hakim adaylığı sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
MEB, 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı

MEB, 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı daha önce duyurusu yapılan ancak geciktiği için memurlar.net'te dikkat çekilen personel alım ilanını yayımladı. 2 bin 593'ü aşçı, 3 bin 279'u aşçı yardımcısı ve 260'ı fizyoterapist olmak üzere 6 bin 132 personel alınacak.
Anayasa Mahkemesi 13 Ekim'de güvenlik soruşturmasını esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 13 Ekim'de güvenlik soruşturmasını esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 13 Ekim'de 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun iptal istemini esastan görüşecek
İşe alımlardaki 'jüri raporları' ile ilgili kritik karar!

İşe alımlardaki 'jüri raporları' ile ilgili kritik karar!

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'ndan (BEDK), işe alımları ve atamaları ilgilendiren önemli bir karar verdi. Kurul, bir öğretim üyesinin başvurusunda jüri raporlarının gizli bilgi kapsamında olmadığına karar verdi
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak. Son başvuru tarihi 28 ekim 2021
Binali Yıldırım, şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı

Binali Yıldırım, şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 5. Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali'nde hem şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı hem de konsere gelen öğrencilerle türkü söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak. Başvurular 12 ila 7 kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.
En ilginç teknolojiler

En ilginç teknolojiler

En ilginç teknoloji galeri haberine ait Güncel fotoğraf galerisini ve teknoloji gündemini fotoğraflarla takip edin.