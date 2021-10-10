Büyükadada ücretsiz düğünü de onlar yapmış

Meclis bu hafta ekonomiye yoğunlaşacak
Meclis bu hafta ekonomiye yoğunlaşacak
'Yalan haber' yaydığı belirtilen sitelere cezalar artırılabilir
'Yalan haber' yaydığı belirtilen sitelere cezalar artırılabilir
Gençlerin yeni gözde mesleği: İHA pilotluğu
Gençlerin yeni gözde mesleği: İHA pilotluğu
Boğaziçi Rektörü konuştu: İfade özgürlüğü değil vandallık
Boğaziçi Rektörü konuştu: İfade özgürlüğü değil vandallık
Ev sahiplerinden yeni yöntem: Eve eşya, kiraya zam
Ev sahiplerinden yeni yöntem: Eve eşya, kiraya zam
Yeni hastalıklar çıkacak, ölümler artacak
Yeni hastalıklar çıkacak, ölümler artacak
Enerji krizi büyüyor! Ülkeler şalter indiriyor
Enerji krizi büyüyor! Ülkeler şalter indiriyor
BİK'in memurları ve memur adaylarını sevindiren kritik kararları
BİK'in memurları ve memur adaylarını sevindiren kritik kararları
Bakan Yardımcısı, '150 bin dolar havale' iddiasını yalanladı
Bakan Yardımcısı, '150 bin dolar havale' iddiasını yalanladı
Soruşturma yetkisi dekan yerine rektöre verilecek
Soruşturma yetkisi dekan yerine rektöre verilecek
Öğretmenin öğrencisinin kulağını çekerek yaraladığı iddiası
Öğretmenin öğrencisinin kulağını çekerek yaraladığı iddiası
Çalışmalar mutasyon hızının düştüğünü gösteriyor
Çalışmalar mutasyon hızının düştüğünü gösteriyor
'Vali tek başına yapamaz, emir almıştır' yalanına sarıldılar
'Vali tek başına yapamaz, emir almıştır' yalanına sarıldılar
Prof. Dr. Sinan Seber hayatını kaybetti
Prof. Dr. Sinan Seber hayatını kaybetti
Bakan Varank TOGG'un satışa çıkacağı tarihi duyurdu
Bakan Varank TOGG'un satışa çıkacağı tarihi duyurdu
Erdoğan: Öğrencilerimiz otel standardında odalara kavuştu
Erdoğan: Öğrencilerimiz otel standardında odalara kavuştu
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
'Öğrencilere 250 TL vermemiz gerekirken 650 TL veriyoruz'
'Öğrencilere 250 TL vermemiz gerekirken 650 TL veriyoruz'
Erdoğan: Kuruluşumuzdan itibaren milletimize dürüst olduk
Erdoğan: Kuruluşumuzdan itibaren milletimize dürüst olduk
Davutoğlu'nun koruması emekli öğretmenin parmağını büktü!
Davutoğlu'nun koruması emekli öğretmenin parmağını büktü!
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
'MEB olarak ana odağımız eğitim sisteminin kalitesini artırmak'
'MEB olarak ana odağımız eğitim sisteminin kalitesini artırmak'
Pilot ve kabin memurunu tele kız macerası yaktı
Pilot ve kabin memurunu tele kız macerası yaktı
Erdoğan: Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz
Erdoğan: Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz
Kadını satırla kovaladı, tavla oynayan 4 erkek sadece baktı
Kadını satırla kovaladı, tavla oynayan 4 erkek sadece baktı
Mezun ve öğrencilere 'ikinci üniversite' kayıtları uzatıldı
Mezun ve öğrencilere 'ikinci üniversite' kayıtları uzatıldı
Bakan Koca: Daha adil bir ek ödeme için gayret gösteriyoruz
Bakan Koca: Daha adil bir ek ödeme için gayret gösteriyoruz
Oran değişti! Bilim Kurulu Üyesi: Şimdi yüzde 70 de yeterli değil
Oran değişti! Bilim Kurulu Üyesi: Şimdi yüzde 70 de yeterli değil
Bu da 'makaron borsası'...Polis tutuklandı, savcı Erzurum'a tayin oldu
Bu da 'makaron borsası'...Polis tutuklandı, savcı Erzurum'a tayin oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Büyükadada ücretsiz düğünü de onlar yapmış

CHP'lilerin, TÜGVA'nın Büyükada'da kullandığı iskele katını işgali infiale yol açınca, "Ticari amaçla düğünlere kiralanıyordu, İBB de sözleşmeyi feshetmişti" yalanı ortaya atıldı. Gerçekte ise binanın terası hiçbir ücret alınmayan sadece 3 organizasyona açıldı. Bunlardan biri CHP'li Adalar Belediyesi personelinin düğünüydü ve işgali yöneten CHP'liler de o düğünde başköşedeydi.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 10 Ekim 2021 07:35
Yazdır
Büyükadada ücretsiz düğünü de onlar yapmış

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Büyükada'da vapur iskelesinin üst katını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) 10 yıllığına kiralamış, sözleşmeyi tek taraflı fesheden İBB, mahkeme kararını beklemeden TÜGVA'ya zabıta baskını düzenlemişti. Çok sayıda CHP'linin de katıldığı baskın tepki toplayınca bazı fotoğraflar paylaşılıp TÜGVA'nın binayı ticari faaliyetler için kiraladığı, nişan düğün organizasyonları düzenlediği iddia edilmişti. İddiaların tümü asılsız çıktı. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre, ihtilaflı bina TÜGVA'nın kullanımına geçtiği tarihten bu yana 3 organizasyona ev sahipliği yaptı. Binada hepsi ada sakini olan 3 ailenin ricaları üzerine kına, düğün ve sünnet mevlidi düzenlendi. Bu 3 organizasyondan da tek kuruş ücret alınmadı.

BASKINI YAPANLAR DÜĞÜNDE

Binada düzenlenen düğünle ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. 22 Ağustos'taki organizasyon CHP'li Adalar Belediyesi'nin engelli personeli Saim Şelik ile Semra Kaleder'in düğünüydü. CHP il ve ilçe yönetimi de tam kadro düğündeydi. Daha da ilginç olanı, TÜGVA'ya yapılan gece baskınına katılıp zabıta ekiplerine amirlik eden CHP İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ile baskında TÜGVA'daki gençlere saldıran CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Enver Alsel Altepe ve CHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Enver Doğan da düğüne katılanlar arasında. Bu üç isim gelin-damatla fotoğraf çektirip sosyal medya hesaplarından paylaşmış. CHP ilçe teşkilatının sosyal medya hesaplarından da benzer paylaşımlar yapılmış.

TEK KURUŞ ÖDEMEDİK

Dünya evine giren çift ve ailesinden hiçbir ücret talep edilmedi. Aile düğün öncesi "binanın düğün yapılan bir mekan olmadığı, bu yüzden fazla yüksek sesle müzik çalınmaması" yönünde uyarıldıklarını aktardı. Binada kına ve sünnet organizasyonu yapan Ada sakinlerine de ulaştık. Kendilerinden ücret alınıp alınmadığını sorduk. "Tek kuruş ödemediklerini, ısrarlı ricaları üzerine TÜGVA'nın Adalar ilçe temsilciğinin kendilerine izin verdiğini" söylediler.

CHP YÜZÜNDEN TACİZ EDİLİYORUM

CHP'lilerin fotoğraflarını paylaştığı etkinliği düzenleyen Kainat Organizasyon'un sahibi de yalandan dertli: "Ben genç bir kadınım, Maltepe'de küçücük bir dükkanım var. Mekan kiralayıp kına yapmam mümkün değil. Bana yer gösterilir, ben de gider organizasyon yaparım. Bahse konu kına da aynı şekilde yapıldı. Ne TÜGVA, ne de bir başka yere ücret ödemedim. Haksız yere hedef gösterildim, her gün telefonlarım taciz ediliyor."

YUSUF ÖZDEMİR
#tügva# büyükada# chp# düğün

Bu Habere Tepkiniz

Her memur sendikasının işyeri temsilcisine '4 saat izin' verilemez

Her memur sendikasının işyeri temsilcisine '4 saat izin' verilemez

Danıştay 10. Dairesi, iş yerinde en çok üyeye sahip olmayan sendikanın "koordinasyon görevini yürütmek üzere" seçilen iş yeri temsilcisi statüsündeki kişilere haftada 4 saat izin verilmesi talebinin iptaline ilişkin red kararı veren yerel mahkeme kararını onadı.
Hakim adayına adalet hizmetleri tazminatı ödenir mi?

Hakim adayına adalet hizmetleri tazminatı ödenir mi?

Hakim ve savcı adaylarına adalet hizmet tazminatı ödenir mi?
3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge gündemdeki yerini koruyor. Memurlar.net olarak daha önce açıklanmış 4 unvan özelinde memurlar.net maaş robotunda güncelleştirmeler yaptık.
O bürokrat maaşını açıkladı... 180 bin değil, sadece 62 bin 500 TL alıyorum

O bürokrat maaşını açıkladı... 180 bin değil, sadece 62 bin 500 TL alıyorum

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın huzur haklarıyla birlikte 62 bin 500 lira maaş aldığı ortaya çıktı. Poyraz'ın maaşının 180 bin lira olduğu ileri sürülüyordu.
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Danıştay: 'Türk aile yapısı değerlerine uymamak' disiplin cezasına gerekçe olamaz

Danıştay: 'Türk aile yapısı değerlerine uymamak' disiplin cezasına gerekçe olamaz

Danıştay 12. Dairesi, evli bir bayan memurla ilişki yaşayan ve kendisini şikayet eden iş arkadaşlarını tehdit eden memura verilen disiplin cezasına karşı açılan davayı reddeden ilk derece mahkemesi kararını onamakla birlikte gerekçeyi kabul etmedi.
9 Ekim tarihli Resmi Gazetede atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı

9 Ekim tarihli Resmi Gazetede atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hakim adaylığı sınav sonuçları 4 ay sonra açıklandı

Hakim adaylığı sınav sonuçları 4 ay sonra açıklandı

Adalet Bakanlığı adli ve idari hakim adaylığı sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
MEB, 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı

MEB, 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı daha önce duyurusu yapılan ancak geciktiği için memurlar.net'te dikkat çekilen personel alım ilanını yayımladı. 2 bin 593'ü aşçı, 3 bin 279'u aşçı yardımcısı ve 260'ı fizyoterapist olmak üzere 6 bin 132 personel alınacak.
Anayasa Mahkemesi 13 Ekim'de güvenlik soruşturmasını esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 13 Ekim'de güvenlik soruşturmasını esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 13 Ekim'de 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun iptal istemini esastan görüşecek
İşe alımlardaki 'jüri raporları' ile ilgili kritik karar!

İşe alımlardaki 'jüri raporları' ile ilgili kritik karar!

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'ndan (BEDK), işe alımları ve atamaları ilgilendiren önemli bir karar verdi. Kurul, bir öğretim üyesinin başvurusunda jüri raporlarının gizli bilgi kapsamında olmadığına karar verdi
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak. Son başvuru tarihi 28 ekim 2021
Binali Yıldırım, şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı

Binali Yıldırım, şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 5. Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali'nde hem şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı hem de konsere gelen öğrencilerle türkü söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak. Başvurular 12 ila 7 kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.
En ilginç teknolojiler

En ilginç teknolojiler

En ilginç teknoloji galeri haberine ait Güncel fotoğraf galerisini ve teknoloji gündemini fotoğraflarla takip edin.