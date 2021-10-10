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Ev sahiplerinden yeni yöntem: Eve eşya, kiraya zam

Aşırı göç ve kentsel dönüşüm kiralık fiyatlarını artırmaya devam ediyor. "Çocuğum oturacak" bahanesi ve açık artırma usulünün ardından bazı ev sahipleri, şimdi de daha yüksek kira için evlerini eşyalı hale getirmeye başladı. İş merkezleri ve üniversitelere yakın bölgelerde bu sayede daireler en az 1000 TL daha yüksek bedelle kiralanıyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 10 Ekim 2021 07:47
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Ev sahiplerinden yeni yöntem: Eve eşya, kiraya zam

Türkiye'de son dönemde kentsel dönüşüm, aşırı göç ve okullarda yüz yüze eğitimin başlaması kira talebini tırmandırırken, ev sahipleri de evlerini daha yüksek bedelle kiralamak için çeşitli yollara başvuruyor. "Çocuğum evde oturacak" bahanesinin ardından, açık artırma usulüyle en yüksek fiyat teklif edene kiralama yönteminin ardından bazı ev sahipleri ekstra yüksek kira için evlerini eşyalı hale getirmeye başladı. Bu yolla kira fiyatı en az bin lira daha artırılıyor.

BEŞ YILDA YÜZDE 157

Kira artışlarını değerlendiren Hakan Erilkun Danışmanlık Hizmetleri Başkanı Hakan Erilkun, Türkiye'de son 5 yılda kira artış hızının yüzde 157 arttığını ve bu oranla OECD ülkeleri arasında kiraların en fazla arttığı ülkeler arasında yer aldığını söyledi. Büyük göç alan İstanbul'daki artışın, Türkiye'nin diğer illerini de yukarı çektiğini ifade eden Erilkun, "Son bir yılda özellikle şehrin köklü merkezlerinde kira bedellerindeki artış inanılmaz boyutlara ulaştı" dedi.

STOKLAR HIZLA ERİDİ

Mal sahiplerinin büyük çoğunluğunun her gün artan hayat pahalılığını gerekçe gösterdiğini belirten Gayrimenkul Uzmanı Hakan Erilkun, buna rağmen kiralık ev bulunamadığını, kiralık konut stoklarının pek çok bölgede Ağustos 2021 döneminden itibaren eridiğini açıkladı. Kira bedellerinin ve konut sıkıntısının yalnızca köklü bölgelerde değil Yeni Havaalanı, Bahçeşehir, Kemerburgaz gibi başta olmak üzere, şehrin kayma gösterdiği yeni merkezlerde de yaşandığına işaret etti. Erilkun, sözlerini şöyle sürdürdü: Özellikle Kemerburgaz gibi yeni merkezlerin odağı olan noktalarda kiralık daire neredeyse karaborsaya düşmüş durumda. Örneğin Bahçeşehir'de 1+1 kiralık bir dairenin fiyatı 3.000 TL'den başlıyor. Bu bölgeler yeni iş merkezleri ve üniversite kampüsleri gibi noktalara yakınlıktan ötürü büyük talep gördüğü için mal sahipleri kiralık dairelerini eşyalı hale getirerek kira bedellerine en az 1.000 TL daha ilave etmeyi tercih ediyorlar."

2 BİN LİRALIK DAİRE FİYATI 3 BİNE ÇIKTI

Remax Sonuç Bağdat Caddesi Gayrimenkul Danışmanı Mustafa Kemal Işık, kiralarda düşüş beklemediklerini söyledi. Işık, "Bir yılda yeni konut üretiminin azalması ve üniversitelerde okula dönüşün başlamasıyla kira artışları zirveyi gördü. Fiyatların düşmesini beklemiyoruz. 2020 yılının ağustos ayında 100 metrekarelik bir evin ortalama kirası 2 bin 100 lira civarlarındayken, bu rakam 1 yılda 3 bin 100 liraya çıktı" dedi.

KADIKÖY'DE 2+1 EN DÜŞÜK 4 BİN TL

İstanbul'da konut kiralarındaki artışın yüzde 51'e ulaştığına işaret eden Erilkun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yüksek artış nedeniyle emlak firmaları adeta 'açık artırma' yoluna gidiyor. Kadıköy, Beşiktaş gibi ana lokasyonlarda 2+1 dairelerin fiyatı 4.000 TL'den başlıyor. Aynı emsalde bir dairenin İzmir'deki kira fiyatı 2.500 TL, Ankara'daki ederi ise 2.100 TL oluyor."

#Hakan Erilkun# ev sahibi# kira# eşya

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