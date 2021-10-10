Ahmet Hakan'dan Hükümete: İki alışkanlıktan vazgeçilmeli

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, kaleme aldığı son yazıda iktidara yönelik eleştirilerde bulundu.

Hakan yazısında, "Her yetkili, kamuoyu huzurunda herhangi bir icraatını anlatırken mutlaka, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle bunu yaptık' diye bir cümle kuruyor. Artık bu alışkanlıktan vazgeçilmeli. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yürürlükte ve bu sisteme göre Cumhurbaşkanı, yürütmenin başı... Bu artık herkesin bildiği bir gerçek. Vurgulamaya, altını çizmeye gerek yok." düşüncesini dile getirdi.

Hakan şu ifadeleri kullandı:

"Hükümet cephesinde yer alan herhangi bir yorumcunun, hükümet uygulamalarıyla ilgili olarak yaptığı yapıcı ve dostane eleştiriler bile yadırganıyor. Artık bundan vazgeçilmeli. Unutulmamalı ki... Eleştirinin olmadığı yerde körlük başlar. Körlüğün başladığı yerde ise sorunların farkına varılmaz. Sorunların farkına varılmayınca da çözüm olmaz."