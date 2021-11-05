Mühendis uzman yardımcısı tezini veremezse mühendis kadrosuna atabilir mi?

Bir yıl 399 sayılı KHK'ye tabi olarak bir KİT'te makine mühendisi olarak çalıştım. Oradan istifa edip sonra . Kurumunda ... uzman yardımcılığa atandım. Burada 3 yıl sonunda uzmanlık için tez sunmak gerekiyor. Sunulmazsa durumlarına uygun memur kadrolarına atamaları yapılır hükmü var. Eğer ben uzman olamazsam mühendis kadrosuna mı atanırım yoksa düz memur kadrosuna mı?

Kurumların merkez teşkilatında kariyer uzman istihdamıyla ilgili hususlar genel olarak 657 sayılı Kanunun ek 41. maddesinde düzenlenmiştir. Anılan maddenin beşinci fıkrasında, "Uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezi, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmek kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C), Dışişleri Uzmanlığı için asgari (B) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar." denilmektedir.

Maddenin yedinci fıkrasında ise yukarıda yer verilen hükümlerin, 36 ncı maddenin Ortak Hükümler bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen uzman ve uzman yardımcılarından merkez teşkilatına ait kadrolarda bulunanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı yasama uzman ve yasama uzman yardımcıları ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (III) sayılı Cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların uzman ve uzman yardımcıları hakkında da uygulanacağı belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen açık düzenleme karşısında, uzmanlığa atanma için zorunlu olan tez koşulunu yerine getiremeyen uzman yardımcısının memur unvanlı kadro dışında başka bir kadroya atanamayacağını değerlendirmekteyiz.

Diğer taraftan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2. maddesinde, Yönetmelik hükümlerinin sayılan diğer kurumlar yanında özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış, geçici 3. maddesinde ise, bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların haklarının saklı olduğu ifade edilmiştir.

Sonuç olarak, kariyer uzmanlığa atanabilmek için zorunlu olan tez koşulunu yerine getiremeyen uzman adayının memur unvanlı kadroya atanması gerektiğini, ancak öncesinde bir kamu iktisadi teşebbüsünde 399 sayılı KHK'ye tabi mühendis unvanıyla görev yapmış olanların unvan değişikliği sınavına tabi olmaksızın münhal bulunan mühendis kadrosuna atanabileceğini değerlendirmekteyiz.