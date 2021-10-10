İYİ Parti, 'parlamenter sistem' çalışmasını teşkilatına anlatacak

İYİ Parti, "İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışmasını teşkilatına anlatacak.

Alınan bilgiye göre, partinin Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem başkanlığındaki heyet, İYİ Parti'nin yeni sistemle ilgili çalışması hakkında il ve ilçe teşkilatına bilgi verecek.

İstişarelere 15-16 Ekim'de Eskişehir'den başlayacak heyet, daha sonra İYİ Parti Mersin il ve ilçe teşkilatına gidecek.

Heyet, çalışma kapsamında Türkiye genelindeki parti örgütünü ziyaret edecek.

Çalışma çerçevesinde illerin baro başkanları, sanayi ve ticaret odaları ile sivil toplum kuruluşları da ziyaret edilerek yeni sistem paylaşılacak.

Genel Başkan Meral Akşener tarafından 26 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşılan çalışma, Bahadır Erdem ile Genel Sekreter Uğur Poyraz'ın koordinatörlüğünde hazırlandı.

"Kuvvetler ayrılığı" ve "tarafsız cumhurbaşkanı" ilkeleri üzerine oturan ve seçim barajının yüzde 5'e indirilmesinin önerildiği çalışmada "devlette liyakat", "basın özgürlüğü", "hukukun üstünlüğü ve tam bağımsız, tarafsız yargı", "çoğulcu demokrasi" ve "kadın hakları" gibi başlıklar yer alıyor.