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Okul yolundaki kazada görme yetisini kaybeden öğretmen öğrencilerine ışık oluyor

Kayseri'de 13 yıl önce atandığı okulunda göreve başlayacağı ilk gün art arda iki servis aracının çarpması sonucu ağır yaralanan ve görme yetisini yüzde 98 kaybeden Nuri Cankurt, öğrencilerini geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Sosyal bilgiler öğretmeni Cankurt, "Öğrencilere, yazın okullar kapandıktan sonra haftada iki gün ders yapacağımızı, isteyenlerin katılabileceğini söyledim. Tamamı katıldı. Sonuçta Türkiye birincisi çıktı" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ekim 2021 11:54
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Okul yolundaki kazada görme yetisini kaybeden öğretmen öğrencilerine ışık oluyor

Kayseri'de 2008 yılında eğitim-öğretim döneminin ilk günü atandığı okuluna giderken art arda iki servis aracının çarpması sonucu görme yetisini büyük oranda kaybeden öğretmen Nuri Cankurt, azmi ve meslek aşkıyla tutunduğu hayatta öğrencilerini geleceği hazırlamaya devam ediyor.

Yeni atandığı okuluna gideceği ilk gün, yolun karşısına geçerken iki servis aracının art arda çarpması sonucu ağır yaralanan 45 yaşındaki sosyal bilgiler öğretmeni Cankurt, 3 ay yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olarak tedavi gördü.

Bacaklarındaki 76 kırığın yanı sıra omurga ve kaburgalarında da kırıklar oluşan, doktorların "ayağa kalkamaz, fizik tedaviye cevap veremez" dedikleri bir çocuk babası Cankurt, azmi ve meslek aşkıyla yeniden ayağa kalktı, bir yıl sonra da okuluna döndü.

Çalışkanlığıyla takdir gören Cankurt, okuldan arta kalan zamanlarda öğrencilerine eğitim desteğini sürdürdü.

Cankurt'un eğitim desteği verdiği, 2021 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) giren öğrencileri başarı sağladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde 34 engelli öğrencisine ücretsiz çevrim içi eğitim vererek, onları Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na hazırlayan öğretmen, internet üzerinden de görme engellilere yönelik bir yarışma sunuyor.

- "İki engeli birden yaşadım"

Hikmet Kozan Ortaokulunda görev yapan Cankurt, AA muhabirine, 2008 yılında geçirdiği trafik kazasının ardından uzun süre solunum cihazına bağlı yaşadığını söyledi.

Doktorların, "Boynundan aşağısı felç, kalkamaz." demesine rağmen aralık ayında emeklemeye ve daha sonra yürüteçle yürümeye başladığını anlatan Cankurt, "Yürümek çok zor bir şey. Küçük çocuklar niye yürüyemiyor, diye düşünülüyorsa ben bunu yaşadım. İki engeli birden yaşadım, hem ortopedik hem de görme engelini. Görme engelli olmamdaki en büyük nedenlerden biri bendeki kalıtsal rahatsızlığın kazayla tetiklenmesi." diye konuştu.

- Öğrencisi 500 tam puanla Türkiye birincileri arasında yer aldı

Cankurt, yeni okuluna giderken yaşadığı kazanın etkilerini, tanışamadığı öğrencilerine bir an önce kavuşma isteğiyle yendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kaza olduğunda 7 yıllık öğretmendim. 2009 yılında yeniden, sil baştan okula başladım. 2008 yılında sınıf defterimi kendim dolduruyordum, bu yıldan sonra sınıf defterini öğrencilerimin yardımıyla doldurmaya başladım. Böyle farklar oldu. Yapılan oylama sonucu en güzel yazısı olan öğrenci sınıf defterini dolduruyor. Daha önce görüyor olmamın bana kazandırdıkları var. Akıllı tahtanın, bilgisayarın nasıl olduğunu, öğrencilerin oturma sistemini biliyorum. Bunlar bana kolaylık kazandırıyor. Günlük yaşantımda 'öğrencilere nasıl yardımcı olabilirim' şeklinde sürekli kafamda sorular oluyor. Öğrencilere, yazın okullar kapandıktan sonra haftada iki gün ders yapacağımızı, isteyenlerin katılabileceğini söyledim. Uzaktan eğitim şeklinde. Tamamı katıldı. Sonuçta Türkiye birincisi çıktı. Birkaç öğrenci daha Türkiye birincisi olabilirdi. Bildikleri halde o heyecanla kaybettiler. 20'den fazla öğrenci bursluluk sınavını kazandı."

Cankurt, "Sayın Milli Eğitim Bakanımızla tanışmak, eğitimle ilgili görüş ve düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Eğer kabul ederlerse kendilerini ziyaret etmek de istiyorum." dedi.

Görevini sürdürdüğünü ifade eden Cankurt, insanlardan engellilere karşı ön yargılı olmamalarını istedi.

- "Nuri hoca harika bir öğretmen"

2021 Yılı İOKBS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer alan 6. sınıf öğrencisi Tuana Tosun, Nuri Cankurt'un çok iyi ve çok özel bir öğretmen olduğunu söyledi.

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Derslerinin de çok eğlenceli geçtiğini anlatan Tosun, "Yeri geldiğinde oyunlar oynuyor, yeri geldiğinde de çok güzel ders işliyoruz. Bursluluk sınavında Türkiye birincisi olmak çok güzel bir duygu. Nuri hoca, sosyal bilgiler alanında çok yardımcı oldu. Nuri hoca harika bir öğretmen." ifadelerini kullandı.

#kayseri# Nuri Cankurt# öğretmen

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