Bahçeli: Kadınların feryatlarına, katline sessiz kalamayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı"'nda konuştu.

Bahçeli "HDP Kapatılsın" çağrısını yineledi, "HDP'nin kapısına hiçbir maymuncukla açılmayacak bir kilit asılmalıdır" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"HDP'nin ön kapısından giren arka kapısından silahlanarak terörist kamuflajıyla çıkmaktadır. HDP'nin kapatılması anaların yüreklerine su serpecektir. HDP'nin kapatılması anaların ümitlerini yeşertecek derin bir nefes aldıracaktır. Dökülmüş şehit kanlarının yerde kalmaması için PKK'nın HDP isimli ayağı kırılmalıdır. Kapısına da hiçbir maymuncukla açıklayacak bir kilit asılmalıdır.

Şu anda dağda veya bir başka yerde terör baronların tasallutu altında bulunanlara diyorum ki, bölücü örgüt PKK'dan bir an önce kurtulun. Analarınıza koşun, onlarla kucaklaşın, zalimlerin oyuncağı olmayın, ihanete daha fazla ortak olmaktan uzak durun."