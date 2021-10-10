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'Kimliğim yanımda yok' diyen dilencinin foyası ayağa kalkınca ortaya çıktı

Pendik'ten Kocaeli'nin Darıca ilçesine dilenmeye gelen şahıs, çöp konteynerinin yanında karısı ve çocuğuyla birlikte dilendiği sırada bekçilere yakalandı. Ekiplere 'kimliğim yok' diyen şahsın, ayağa kalkınca kimliği, yapılan sorgulamasında ise karantinada olması gerektiği ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 10 Ekim 2021 13:27
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Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sokak üzerinde gezen 2 vatandaş, çöp konteynırının yanında bir adam ve bir kadının kucaklarında çocukla birlikte oturup dilendiklerini gördü. Hareketsiz yatan çocuğun durumundan endişelenen vatandaşlar, durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. O sırada bölgede devriye atan bekçiler, olaya müdahale etti. Şahsın nereden ve neden geldiğini sorgulayan ekipler, GBT yapılabilmesi için erkek şahıstan kimlik istedi. Kimliğinin yanında olmadığını söyleyen şahsın yalanı, ayağa kalkınca ortaya çıktı. Şahsın ayağa kalkmasıyla birlikte yanında getirdiği kimliğinin yere düştüğü fark eden vatandaşlar, ekiplere gösterdi. Kimliği alarak GBT sorgusu yapan ekipler, G.H. isimli şahsın korona virüs hastası olduğunu ve karantinada olması gerektiğini tespit etti. İstanbul Pendik'ten dilenmek için Kocaeli'ye geldiği tespit edilen şahsa cezai işlem uygulandı. Foyası ortaya çıktığında ekiplere iyileştiğini söyleyen şahıs, ceza yazılmaması için de uzun süre dil döktü.

"O çocuğa ne verdiler, ne yaptılar onu da bilmiyoruz"

Aynı bölgeden 2 kez geçtiklerini ve şahısların ikisinde de yanlarında bir çocukla dilendiğini gördüklerini anlatan Latif Keskin, "Biz bu soğukta çocuğun burada olmasına üzülerek, zabıta ve polis ekiplerini aradık. Öncesinde polisi aramıştık, bizi zabıtaya yönlendirdiler. Zabıta ekiplerine biz yardımcı olmaları için talepte bulunduk ve ekiplere de 'Biz burada olacağız ve bekleyeceğiz' diye belirttik. Şans eseri bekçi arkadaşlar buradaymış, biz de onlara destek olmak amacıyla burada bulunduk. Zabıtalar da buraya gelmeseydi biz burada gerekirse evlerine kadar takip edecektik. Sadece 10 dakika içerisinde 2 araba buraya geldi ve 2 arabadan para aldılar. O çocuk orada baygın yatıyor. Bu uyuma değil, bu bir baygınlık. O çocuğa ne verdiler, ne yaptılar onu da bilmiyoruz. 'Kimliğim yok' dedi, ayağa kalktığında kimliğini biz bulduk, yerdeydi. Kimliğini verdik, pozitif çıktı. Paraya ihtiyacı olduğunu söylemesine rağmen kendisi Pendik'ten buraya gelecek parayı bulabilmiş ve oradaki belediye ekiplerinden yardım talep etmemiş, gelmiş burada 'Devlet bana bakmıyor' diyor, öyle bir dünya yok" dedi.

#kocaeli# dilenci# kimlik

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