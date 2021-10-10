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Demet Akalın'dan Gülben Ergen'e şok sözler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser veren ünlü şarkıcı Demet Akalın hayranlarını coşturdu. Akalın'ın "Antalya'da bir köy okulu yaptırıyorum inşallah ama öyle Gülben gibi milletten para toplayarak yaptırmıyorum" sözleri ise şok etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 10 Ekim 2021 14:30
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Bodrum Belediyesi'nin "Sarıyaz Konserleri" kapsamında Bodrum Kalesi'nde sahneye çıkan Demet Akalın, şarkılarıyla hayranlarını coşturdu. Saatler önceden kaleye girmek için kuyruk oluşturan vatandaşlar, konserde unutulmaz bir gece yaşadı. İki konser ardı ardına veren Akalın, önce ağustos ayında yangında mağdur olan Mumcular halkı ile buluştu, ardından Bodrum Kalesi'nde konser verdi. Söylediği şarkılarla bir an olsun yerinde durmayan Akalın, bir müddet şarkılarını dinleyicilerin arasında söyledi. Ünlü şarkıcı yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, yaptığı konuşmada Bodrum Kalesi konserlerini 25 yıl aradan sonra tekrar canlandırdıklarını ifade ederek, "Bodrum'da ağustos ayında yaşadığımız yangın nedeniyle bizleri telefonla arayarak 'Ben ne yapabilirim' diyen Demet Akalın'a ve Okan Kurt'a teşekkürlerimizi sunuyorum. Yaklaşık 20 yıl önce verilen konserleri biz yeniden hayata geçirdiğimizde telefon açtığımız her sanatçı seve seve sahne alırız diyerek bizi onurlandırdı. Bodrum'da sahne alan tüm sanatçılarımız gönüllülük esasıyla sahne alıyor. Demet Akalın'a 'Bize konsere gelir misiniz?' dediğimizde, 'Gelirim ama bir şartım var. Beni yangın bölgesindeki halkla buluşturursanız' dedi. Buraya gelmeden önce Mumcular'da konser verdi Demet Akalın" dedi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ümmühan Yurt da Akalın'a çiçek taktim etti.

Demet Akalın, Bodrum Belediyesine teşekkür ederek, "Bu memleket hepimizin, yangını ilk duyduğumda elime bir pet şişe alıp yangına koşmak istedim. Çok şükür kötü günlerdi ama geçti. Bir daha tekrarını Allah yaşatmasın. Bodrum Kalesi'nde konser vermek muhteşem bir duygu. Burada eskiden usta sanatçılar sahne aldı. Burada sizlerle beraber olmak çok güzel bir şey ama bugün gördüğüm ve hoşuma giden şey Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın halkın arasında gülüp oynaması, dans etmesi, halkla fotoğraf çektirmesiydi. Bir an aklımdan bende mi belediye başkanı olsam, hatta Bodrum'dan mı siyasete girsem diye düşündüm. Ben gönüllü başkanım" dedi.

Akalın, kendi parasıyla bir şeyler yaptığını da belirterek, "Antalya'da bir teyzemize ev yapmıştım. Şimdi de bir köy okulu yaptırıyorum. Ama Gülben gibi milletten para toplayarak değil, kendi paramla yaptırıyorum" şeklinde konuştu.

Konseri dışardan izleyenleri gören Demet Akalın, bariyerleri açtırarak halkı sahne önüne kadar aldırmayı da ihmal etmedi.

#demet akalın# gülben ergen

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