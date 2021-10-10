Silahlı saldırıda öldürülen belediye işçisi toprağa verildi

Pandemi döneminde bakkallığa yoğun ilgi; Yüzde 20 arttı
Pandemi döneminde bakkallığa yoğun ilgi; Yüzde 20 arttı
İlçe başkanından eşe iş kıyağı! Parti yöneticileri istifa etti
İlçe başkanından eşe iş kıyağı! Parti yöneticileri istifa etti
AFAD'dan 'uygun olmayan toplanma alanı' görüntülerine yalanlama
AFAD'dan 'uygun olmayan toplanma alanı' görüntülerine yalanlama
Ahmet Hakan'dan Hükümete: İki alışkanlıktan vazgeçilmeli
Ahmet Hakan'dan Hükümete: İki alışkanlıktan vazgeçilmeli
Kabine yarın toplanıyor! İşte masadaki konular
Kabine yarın toplanıyor! İşte masadaki konular
En çok satılan lüks otomobiller belli oldu
En çok satılan lüks otomobiller belli oldu
Meclis bu hafta ekonomiye yoğunlaşacak
Meclis bu hafta ekonomiye yoğunlaşacak
'Yalan haber' yaydığı belirtilen sitelere cezalar artırılabilir
'Yalan haber' yaydığı belirtilen sitelere cezalar artırılabilir
Gençlerin yeni gözde mesleği: İHA pilotluğu
Gençlerin yeni gözde mesleği: İHA pilotluğu
Boğaziçi Rektörü konuştu: İfade özgürlüğü değil vandallık
Boğaziçi Rektörü konuştu: İfade özgürlüğü değil vandallık
Ev sahiplerinden yeni yöntem: Eve eşya, kiraya zam
Ev sahiplerinden yeni yöntem: Eve eşya, kiraya zam
Yeni hastalıklar çıkacak, ölümler artacak
Yeni hastalıklar çıkacak, ölümler artacak
Enerji krizi büyüyor! Ülkeler şalter indiriyor
Enerji krizi büyüyor! Ülkeler şalter indiriyor
BEDK'in memurları ve memur adaylarını sevindiren kritik kararları
BEDK'in memurları ve memur adaylarını sevindiren kritik kararları
Bakan Yardımcısı, '150 bin dolar havale' iddiasını yalanladı
Bakan Yardımcısı, '150 bin dolar havale' iddiasını yalanladı
Soruşturma yetkisi dekan yerine rektöre verilecek
Soruşturma yetkisi dekan yerine rektöre verilecek
Öğretmenin öğrencisinin kulağını çekerek yaraladığı iddiası
Öğretmenin öğrencisinin kulağını çekerek yaraladığı iddiası
Çalışmalar mutasyon hızının düştüğünü gösteriyor
Çalışmalar mutasyon hızının düştüğünü gösteriyor
'Vali tek başına yapamaz, emir almıştır' yalanına sarıldılar
'Vali tek başına yapamaz, emir almıştır' yalanına sarıldılar
Prof. Dr. Sinan Seber hayatını kaybetti
Prof. Dr. Sinan Seber hayatını kaybetti
Bakan Varank TOGG'un satışa çıkacağı tarihi duyurdu
Bakan Varank TOGG'un satışa çıkacağı tarihi duyurdu
Erdoğan: Öğrencilerimiz otel standardında odalara kavuştu
Erdoğan: Öğrencilerimiz otel standardında odalara kavuştu
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
'Öğrencilere 250 TL vermemiz gerekirken 650 TL veriyoruz'
'Öğrencilere 250 TL vermemiz gerekirken 650 TL veriyoruz'
Erdoğan: Kuruluşumuzdan itibaren milletimize dürüst olduk
Erdoğan: Kuruluşumuzdan itibaren milletimize dürüst olduk
Davutoğlu'nun koruması emekli öğretmenin parmağını büktü!
Davutoğlu'nun koruması emekli öğretmenin parmağını büktü!
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
'MEB olarak ana odağımız eğitim sisteminin kalitesini artırmak'
'MEB olarak ana odağımız eğitim sisteminin kalitesini artırmak'
Pilot ve kabin memurunu tele kız macerası yaktı
Pilot ve kabin memurunu tele kız macerası yaktı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Silahlı saldırıda öldürülen belediye işçisi toprağa verildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, silahlı saldırı sonucu öldürülen belediye işçisi defnedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ekim 2021 15:26
Yazdır
Silahlı saldırıda öldürülen belediye işçisi toprağa verildi

Değirmendere Yalı Mahallesi Dörtyol mevkisinde, K.C'nin tüfekli saldırısına uğrayarak yaşamını yitiren Gölcük Belediyesi işçisi Ramazan Çar'ın (41) cenazesi, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morgundan alınarak Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı'na getirildi.

Cenaze, burada kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, evli olduğu öğrenilen Çar'ın yakınlarının yanı sıra arkadaşları katıldı.

Önceki gün husumetli olduğu K.C'nin tüfekli saldırısına uğrayan Çar, olay yerinde hayatını kaybetmiş, polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli ise dün çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

#belediye işçisi# Ramazan Çar

Bu Habere Tepkiniz

Soruşturmacı 'kritik birimlere yönetici olarak atanmama' teklifi getirebilir mi?

Soruşturmacı 'kritik birimlere yönetici olarak atanmama' teklifi getirebilir mi?

Danıştay, disiplin cezası ile birlikte memuriyet yaşamı boyunca yönetici kadrolara atanmamasına yönelik getirilen teklifin mükerrer cezalandırma niteliğinde olduğu, atama konusunda idareye tanınan takdir yetkisinin, genel bir kısıtlamaya tabi tutularak ortadan kaldırılmasının da hukuki bir dayanağı bulunmadığını belirtti.
Memur, iş sonu tazminatını KDK kararıyla aldı

Memur, iş sonu tazminatını KDK kararıyla aldı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), sözleşmeli personel olarak 2015'ten beri görev yapan ve 657 sayılı devlet memuru kadrosuna atanması sebebiyle 2021'de hizmet sözleşmesini feshettikten sonra kendisine iş sonu tazminatı ödenmeyen memurun mağduriyetini giderdi.
3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge gündemdeki yerini koruyor. Memurlar.net olarak daha önce açıklanmış 4 unvan özelinde memurlar.net maaş robotunda güncelleştirmeler yaptık.
Ad soyad değişiklik başvurusu e-devletten yapılabilecek

Ad soyad değişiklik başvurusu e-devletten yapılabilecek

e-Devlet sistemine yeni bir hizmet daha eklendi. İl/İlçe İdare Kurulu kararı ile ad veya soyadı düzeltilmesine ilişkin başvurular e-Devletten yapılabilecek.
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Her memur sendikasının işyeri temsilcisine '4 saat izin' verilemez

Her memur sendikasının işyeri temsilcisine '4 saat izin' verilemez

Danıştay 10. Dairesi, iş yerinde en çok üyeye sahip olmayan sendikanın "koordinasyon görevini yürütmek üzere" seçilen iş yeri temsilcisi statüsündeki kişilere haftada 4 saat izin verilmesi talebinin iptaline ilişkin red kararı veren yerel mahkeme kararını onadı.
Hakim adayına adalet hizmetleri tazminatı ödenir mi?

Hakim adayına adalet hizmetleri tazminatı ödenir mi?

Hakim ve savcı adaylarına adalet hizmet tazminatı ödenir mi?
O bürokrat maaşını açıkladı... 180 bin değil, sadece 62 bin 500 TL alıyorum

O bürokrat maaşını açıkladı... 180 bin değil, sadece 62 bin 500 TL alıyorum

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın huzur haklarıyla birlikte 62 bin 500 lira maaş aldığı ortaya çıktı. Poyraz'ın maaşının 180 bin lira olduğu ileri sürülüyordu.
Danıştay: 'Türk aile yapısı değerlerine uymamak' disiplin cezasına gerekçe olamaz

Danıştay: 'Türk aile yapısı değerlerine uymamak' disiplin cezasına gerekçe olamaz

Danıştay 12. Dairesi, evli bir bayan memurla ilişki yaşayan ve kendisini şikayet eden iş arkadaşlarını tehdit eden memura verilen disiplin cezasına karşı açılan davayı reddeden ilk derece mahkemesi kararını onamakla birlikte gerekçeyi kabul etmedi.
9 Ekim tarihli Resmi Gazetede atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı

9 Ekim tarihli Resmi Gazetede atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hakim adaylığı sınav sonuçları 4 ay sonra açıklandı

Hakim adaylığı sınav sonuçları 4 ay sonra açıklandı

Adalet Bakanlığı adli ve idari hakim adaylığı sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak. Son başvuru tarihi 28 ekim 2021
Binali Yıldırım, şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı

Binali Yıldırım, şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 5. Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali'nde hem şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı hem de konsere gelen öğrencilerle türkü söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak. Başvurular 12 ila 7 kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.
En ilginç teknolojiler

En ilginç teknolojiler

En ilginç teknoloji galeri haberine ait Güncel fotoğraf galerisini ve teknoloji gündemini fotoğraflarla takip edin.