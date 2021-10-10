Silahlı saldırıda öldürülen belediye işçisi toprağa verildi

Binali Yıldırım, şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 5. Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali'nde hem şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı hem de konsere gelen öğrencilerle türkü söyledi.