İlber Ortaylı: Merkezi hükümetle İBB arasında çatışma korkunç bir duruma geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında 1000 yeni taksi plakası teklifi 9 kez reddedilirken, taksi krizi de her geçen gün ağırlaşıyor. Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da, taksi sorununa dikkat çekerek, "Merkezi hükümetle İBB arasında çatışma, ucuz siyasi manevra alanı olmaktan daha korkunç bir duruma geldi, insanlar evlerine gidemiyor" dedi.

İlber Ortaylı'nın Hürriyet'teki bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Merkezi hükümetle İstanbul Belediyesi arasında çatışma, bir rekabet ve ucuz siyasi manevra alanı olmaktan daha korkunç bir duruma geldi. İnsanlar evlerine gidemiyor. Ortalıkta taksi diye birtakım tekelci kuruluşların saldığı sorumsuz bir esnaf grubu var. Canlarının istedikleri yolcuları alıyor, istemediklerini almıyorlar. İstanbul'da ev almak, yabancılara mülk satma kurallarının dışına çıkarılmalıdır. Zira artık insanlar Ortadoğu'dan gelen lüks tüketim akımıyla rekabet edemez hale düştü. Büyükşehirle merkezi hükümet şehirdeki birkaç bin taksiye söz geçiremez haldedir. Unuttukları bir şey var; halkla en yakın temasta oldukları/olacakları ve not alacakları alanlardan biri ulaşımdır."