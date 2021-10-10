Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sini kazanan belli oldu

O bürokrat maaşını açıkladı... 180 bin değil, sadece 62 bin 500 TL alıyorum

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın huzur haklarıyla birlikte 62 bin 500 lira maaş aldığı ortaya çıktı. Poyraz'ın maaşının 180 bin lira olduğu ileri sürülüyordu.