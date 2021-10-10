'Gar Patlaması' anma töreninde polis ekiplerine saldırı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10 Ekim 2015 tarihinde meydana gelen 'Gar Patlaması'nın bugün yapılan anma töreninde etkinlik alanına girmek isteyen ve polis ekiplerine saldırıda bulunan marjinal grup üyesi 18 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Gar patlaması yıl dönümü münasebetiyle 10 Ekim 2021 Pazar günü 09.30 - 10.30 saatleri arasında terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınları ve bildirim dilekçesinde belirtilen STK'ların temsilcileri anma etkinliğine katılmak üzere güvenli şekilde Tren Garı önündeki alana alınmıştır. Bu esnada etkinlik alanına girmek isteyen marjinal gruplar tarafından görevlilerimize fiili ve mukavemet ve saldırılar yapılmış, bir görevlimizin burnu kırılarak yaralanmıştır. Akabinde saldırı ve mukavemette bulunan 18 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.