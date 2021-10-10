Kuş gözlemcileri Çamlıca Tepesi'nde bir araya geldi

Öğretmen, market çalışanına taciz zarfı gönderdi
Öğretmen, market çalışanına taciz zarfı gönderdi
Emniyet, CHP'li Tuncay Özkan'ın iddialarını yalanlandı
Emniyet, CHP'li Tuncay Özkan'ın iddialarını yalanlandı
Narkotik Şubeden '4 ton 900 kilogram kokain' açıklaması
Narkotik Şubeden '4 ton 900 kilogram kokain' açıklaması
WMO Genel Sekreteri Prof. Taalas'tan Türkiye'ye övgü
WMO Genel Sekreteri Prof. Taalas'tan Türkiye'ye övgü
Pandemi döneminde bakkallığa yoğun ilgi; Yüzde 20 arttı
Pandemi döneminde bakkallığa yoğun ilgi; Yüzde 20 arttı
İlçe başkanından eşe iş kıyağı! Parti yöneticileri istifa etti
İlçe başkanından eşe iş kıyağı! Parti yöneticileri istifa etti
AFAD'dan 'uygun olmayan toplanma alanı' görüntülerine yalanlama
AFAD'dan 'uygun olmayan toplanma alanı' görüntülerine yalanlama
Ahmet Hakan'dan Hükümete: İki alışkanlıktan vazgeçilmeli
Ahmet Hakan'dan Hükümete: İki alışkanlıktan vazgeçilmeli
Kabine yarın toplanıyor! İşte masadaki konular
Kabine yarın toplanıyor! İşte masadaki konular
En çok satılan lüks otomobiller belli oldu
En çok satılan lüks otomobiller belli oldu
Meclis bu hafta ekonomiye yoğunlaşacak
Meclis bu hafta ekonomiye yoğunlaşacak
'Yalan haber' yaydığı belirtilen sitelere cezalar artırılabilir
'Yalan haber' yaydığı belirtilen sitelere cezalar artırılabilir
Gençlerin yeni gözde mesleği: İHA pilotluğu
Gençlerin yeni gözde mesleği: İHA pilotluğu
Boğaziçi Rektörü konuştu: İfade özgürlüğü değil vandallık
Boğaziçi Rektörü konuştu: İfade özgürlüğü değil vandallık
Ev sahiplerinden yeni yöntem: Eve eşya, kiraya zam
Ev sahiplerinden yeni yöntem: Eve eşya, kiraya zam
Yeni hastalıklar çıkacak, ölümler artacak
Yeni hastalıklar çıkacak, ölümler artacak
Enerji krizi büyüyor! Ülkeler şalter indiriyor
Enerji krizi büyüyor! Ülkeler şalter indiriyor
BEDK'in memurları ve memur adaylarını sevindiren kritik kararları
BEDK'in memurları ve memur adaylarını sevindiren kritik kararları
Bakan Yardımcısı, '150 bin dolar havale' iddiasını yalanladı
Bakan Yardımcısı, '150 bin dolar havale' iddiasını yalanladı
Soruşturma yetkisi dekan yerine rektöre verilecek
Soruşturma yetkisi dekan yerine rektöre verilecek
Öğretmenin öğrencisinin kulağını çekerek yaraladığı iddiası
Öğretmenin öğrencisinin kulağını çekerek yaraladığı iddiası
Çalışmalar mutasyon hızının düştüğünü gösteriyor
Çalışmalar mutasyon hızının düştüğünü gösteriyor
'Vali tek başına yapamaz, emir almıştır' yalanına sarıldılar
'Vali tek başına yapamaz, emir almıştır' yalanına sarıldılar
Prof. Dr. Sinan Seber hayatını kaybetti
Prof. Dr. Sinan Seber hayatını kaybetti
Bakan Varank TOGG'un satışa çıkacağı tarihi duyurdu
Bakan Varank TOGG'un satışa çıkacağı tarihi duyurdu
Erdoğan: Öğrencilerimiz otel standardında odalara kavuştu
Erdoğan: Öğrencilerimiz otel standardında odalara kavuştu
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
'Öğrencilere 250 TL vermemiz gerekirken 650 TL veriyoruz'
'Öğrencilere 250 TL vermemiz gerekirken 650 TL veriyoruz'
Erdoğan: Kuruluşumuzdan itibaren milletimize dürüst olduk
Erdoğan: Kuruluşumuzdan itibaren milletimize dürüst olduk
Davutoğlu'nun koruması emekli öğretmenin parmağını büktü!
Davutoğlu'nun koruması emekli öğretmenin parmağını büktü!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kuş gözlemcileri Çamlıca Tepesi'nde bir araya geldi

İstanbul'da kuşların göç zamanı olan sonbaharda bir grup kuş gözlemcisi Çamlıca Tepesi'nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. İBB tarafından düzenlenen etkinlikte dürbünlerini ve fotoğraf makinelerini alan profesyonel ve amatör gözlemeciler Boğaz'dan geçen kuşları gözlemledi. Dünya'da göçmen kuşların önemli göç noktalarından bir de İstanbul. Sonbaharda süzülerek uçan kuşların göç anlarının gözlenebildiği yerlerden biri ise Çamlıca Tepesi. Özellikle küçük orman kartalı, atmaca, doğan, kızıl akbaba gibi yırtıcı kuşların göçlerinin gözlemlendiği Çamlıca Tepesi'nde kuş gözlemciler bir araya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yeşil İstanbul ve Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürlüğü'nce düzenlenen etkinlikte dürbün ve fotoğraf makineleriyle tepeye gelen profesyonel ve amatör kuş gözlemecileri göçmen kuşları gözlemledi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 10 Ekim 2021 18:26
Yazdır
Kuş gözlemcileri Çamlıca Tepesi'nde bir araya geldi

AMAÇ FARKINDALIĞI ARTTIRMAK

Etkinlikle ilgili bilgi veren Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürü İbrahim Dedeoğlu göçmen kuşların önemine dikkat çekerek, "Kent ekosisteminin bir parçası olan yaban hayatı ve bu yaban hayatının İstanbul'daki en önemli ayağı da göçmen kuşlar. İlkbahar ve sonbaharda bizler farkında olmadan İstanbul'un üzerinden Afrika'ya ve Avrupa'ya sürekli göç halindeler. Biz bunun farkındalığını arttırmak ve kuş gözlemciliği ile ilgili eğitimler vermek istiyoruz. Doğayı ve yaban hayatını korumaya yönelik bir adım atmış oluyoruz" dedi.

"İSTANBUL ÜZERİNDEN AFRİKA'YA GÖÇÜYORLAR"

Kuş Gözlemcisi Dilek Geçit sonbaharı heyecanla beklediklerini ve İstanbul üzerinden binlerce göçmen kuşun geçtiğini söyledi. Geçit, " Ağustos ayında leyleklerle başlayan ve süzülerek uçan kuşların göçleri İstanbul'da çok yüksek sayılarda devam ediyor. Özellikle 9 Ekim Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Bugün de o amaçlardan biri için buradayız. Bugün şanslıysak küçük orman kartalı, atmaca, doğan, belki kızıl akbaba gibi yırtıcı kuşları göreceğiz. Avrupa'nın doğusundan geliyorlar Trakya ve İstanbul üzerinden Afrika'ya göçüyorlar. İstanbul Boğazı bu açıdan çok önemli çünkü denizleri aşamadıkları için karadan yükselen sıcak hava akımlarına ihtiyaç var. Denizin de en çok daraldığı yer İstanbul Boğazı olduğu için buradan geçiyorlar. Dünyada süzülerek uçan kuşların göç noktalarından biri" diye konuştu.

"AVRUPA'DA BİR NUMARADIR"

İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu'ndan Ümit Yardım dünyadaki en önemli göç noktalarından birinin İstanbul olduğunu belirtti. Avrupa'da bir numara olduklarını söyleyen Yardım, "Göçmen kuşların popülasyonunun yüzde 70'i İstanbul üzerinden uçmak zorunda. bu yüzden çok güzel hassas bir konudur. Bu sadece göz zevki değildir. Bu bilimsel olarak o kadar önemlidir ki her geçen kuş İstanbul'un ormanında oturduğu zaman etrafta kalan çöpler dahil, leşler, tarıma zarar veren mahlukatlardan hepsini ayıklaya ayıklaya geçer gider" ifadelerini kullandı.

"GÖZLEMCİLİĞE PANDEMİ DÖNEMİNDE BAŞLADIM"

7 yaşındaki kızı ile etkinliğe katılan amatör kuş gözlemcisi Elif Yeter, " Kuş merakının pandemi döneminde kapamalar olduğu süreçte başladığını söyleyerek " Online eğitimler aldığını dile getiren Yeter," Daha önce kuş gözlemine çıkamamıştık bu da bizim için ilk olacak. Heyecanlıyız yırtıcı kuşlar göçü var şuanda. Bir şahin geçti az önce ama biz yakalayamadık" şeklinde konuştu. 7 yaşındaki Deniz Yeter ise " Bugün kuşları görmeye geldim .1 kuş gördüm başka kuş göremedim şu an. Kuşları çok severim en çok martı ve kargayı seviyorum" dedi.

#

Bu Habere Tepkiniz

Soruşturmacı 'kritik birimlere yönetici olarak atanmama' teklifi getirebilir mi?
Soruşturmacı 'kritik birimlere yönetici olarak atanmama' teklifi getirebilir mi?
Danıştay, disiplin cezası ile birlikte memuriyet yaşamı boyunca yönetici kadrolara atanmamasına yönelik getirilen teklifin mükerrer cezalandırma niteliğinde olduğu, atama konusunda idareye tanınan takdir yetkisinin, genel bir kısıtlamaya tabi tutularak ortadan kaldırılmasının da hukuki bir dayanağı bulunmadığını belirtti.
Memur, iş sonu tazminatını KDK kararıyla aldı
Memur, iş sonu tazminatını KDK kararıyla aldı
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), sözleşmeli personel olarak 2015'ten beri görev yapan ve 657 sayılı devlet memuru kadrosuna atanması sebebiyle 2021'de hizmet sözleşmesini feshettikten sonra kendisine iş sonu tazminatı ödenmeyen memurun mağduriyetini giderdi.
3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?
3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?
3600 ek gösterge gündemdeki yerini koruyor. Memurlar.net olarak daha önce açıklanmış 4 unvan özelinde memurlar.net maaş robotunda güncelleştirmeler yaptık.
Ad soyad değişiklik başvurusu e-devletten yapılabilecek
Ad soyad değişiklik başvurusu e-devletten yapılabilecek
e-Devlet sistemine yeni bir hizmet daha eklendi. İl/İlçe İdare Kurulu kararı ile ad veya soyadı düzeltilmesine ilişkin başvurular e-Devletten yapılabilecek.
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Her memur sendikasının işyeri temsilcisine '4 saat izin' verilemez
Her memur sendikasının işyeri temsilcisine '4 saat izin' verilemez
Danıştay 10. Dairesi, iş yerinde en çok üyeye sahip olmayan sendikanın "koordinasyon görevini yürütmek üzere" seçilen iş yeri temsilcisi statüsündeki kişilere haftada 4 saat izin verilmesi talebinin iptaline ilişkin red kararı veren yerel mahkeme kararını onadı.
Hakim adayına adalet hizmetleri tazminatı ödenir mi?
Hakim adayına adalet hizmetleri tazminatı ödenir mi?
Hakim ve savcı adaylarına adalet hizmet tazminatı ödenir mi?
O bürokrat maaşını açıkladı... 180 bin değil, sadece 62 bin 500 TL alıyorum
O bürokrat maaşını açıkladı... 180 bin değil, sadece 62 bin 500 TL alıyorum
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın huzur haklarıyla birlikte 62 bin 500 lira maaş aldığı ortaya çıktı. Poyraz'ın maaşının 180 bin lira olduğu ileri sürülüyordu.
Danıştay: 'Türk aile yapısı değerlerine uymamak' disiplin cezasına gerekçe olamaz
Danıştay: 'Türk aile yapısı değerlerine uymamak' disiplin cezasına gerekçe olamaz
Danıştay 12. Dairesi, evli bir bayan memurla ilişki yaşayan ve kendisini şikayet eden iş arkadaşlarını tehdit eden memura verilen disiplin cezasına karşı açılan davayı reddeden ilk derece mahkemesi kararını onamakla birlikte gerekçeyi kabul etmedi.
9 Ekim tarihli Resmi Gazetede atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı
9 Ekim tarihli Resmi Gazetede atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hakim adaylığı sınav sonuçları 4 ay sonra açıklandı
Hakim adaylığı sınav sonuçları 4 ay sonra açıklandı
Adalet Bakanlığı adli ve idari hakim adaylığı sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak. Son başvuru tarihi 28 ekim 2021
Binali Yıldırım, şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı
Binali Yıldırım, şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 5. Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali'nde hem şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı hem de konsere gelen öğrencilerle türkü söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak. Başvurular 12 ila 7 kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Mide ağrısına birebir!
Mide ağrısına birebir!
Nane, mutfakta, ilaç sanaayide ve kozmetikte en çok kullanılan bitkilaer arasında yer alıyor. Nanenin faydaları saymakla bitmez.