Kuş gözlemcileri Çamlıca Tepesi'nde bir araya geldi

AMAÇ FARKINDALIĞI ARTTIRMAK

Etkinlikle ilgili bilgi veren Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürü İbrahim Dedeoğlu göçmen kuşların önemine dikkat çekerek, "Kent ekosisteminin bir parçası olan yaban hayatı ve bu yaban hayatının İstanbul'daki en önemli ayağı da göçmen kuşlar. İlkbahar ve sonbaharda bizler farkında olmadan İstanbul'un üzerinden Afrika'ya ve Avrupa'ya sürekli göç halindeler. Biz bunun farkındalığını arttırmak ve kuş gözlemciliği ile ilgili eğitimler vermek istiyoruz. Doğayı ve yaban hayatını korumaya yönelik bir adım atmış oluyoruz" dedi.

"İSTANBUL ÜZERİNDEN AFRİKA'YA GÖÇÜYORLAR"

Kuş Gözlemcisi Dilek Geçit sonbaharı heyecanla beklediklerini ve İstanbul üzerinden binlerce göçmen kuşun geçtiğini söyledi. Geçit, " Ağustos ayında leyleklerle başlayan ve süzülerek uçan kuşların göçleri İstanbul'da çok yüksek sayılarda devam ediyor. Özellikle 9 Ekim Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Bugün de o amaçlardan biri için buradayız. Bugün şanslıysak küçük orman kartalı, atmaca, doğan, belki kızıl akbaba gibi yırtıcı kuşları göreceğiz. Avrupa'nın doğusundan geliyorlar Trakya ve İstanbul üzerinden Afrika'ya göçüyorlar. İstanbul Boğazı bu açıdan çok önemli çünkü denizleri aşamadıkları için karadan yükselen sıcak hava akımlarına ihtiyaç var. Denizin de en çok daraldığı yer İstanbul Boğazı olduğu için buradan geçiyorlar. Dünyada süzülerek uçan kuşların göç noktalarından biri" diye konuştu.

"AVRUPA'DA BİR NUMARADIR"

İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu'ndan Ümit Yardım dünyadaki en önemli göç noktalarından birinin İstanbul olduğunu belirtti. Avrupa'da bir numara olduklarını söyleyen Yardım, "Göçmen kuşların popülasyonunun yüzde 70'i İstanbul üzerinden uçmak zorunda. bu yüzden çok güzel hassas bir konudur. Bu sadece göz zevki değildir. Bu bilimsel olarak o kadar önemlidir ki her geçen kuş İstanbul'un ormanında oturduğu zaman etrafta kalan çöpler dahil, leşler, tarıma zarar veren mahlukatlardan hepsini ayıklaya ayıklaya geçer gider" ifadelerini kullandı.

"GÖZLEMCİLİĞE PANDEMİ DÖNEMİNDE BAŞLADIM"

7 yaşındaki kızı ile etkinliğe katılan amatör kuş gözlemcisi Elif Yeter, " Kuş merakının pandemi döneminde kapamalar olduğu süreçte başladığını söyleyerek " Online eğitimler aldığını dile getiren Yeter," Daha önce kuş gözlemine çıkamamıştık bu da bizim için ilk olacak. Heyecanlıyız yırtıcı kuşlar göçü var şuanda. Bir şahin geçti az önce ama biz yakalayamadık" şeklinde konuştu. 7 yaşındaki Deniz Yeter ise " Bugün kuşları görmeye geldim .1 kuş gördüm başka kuş göremedim şu an. Kuşları çok severim en çok martı ve kargayı seviyorum" dedi.