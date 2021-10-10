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WMO Genel Sekreteri Prof. Taalas'tan Türkiye'ye övgü

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü, WMO için çok önemli bir ortak ve Türkiye'de gelişmiş erken uyarı hizmetlerine sahip. Türkiye, hava ve su hizmetleri konusunda bölgede güçlü bir aktör" diye konuştu. Taalas, yangınlarla ilgili ise önemli uyarılarda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ekim 2021 18:29
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WMO Genel Sekreteri Prof. Taalas'tan Türkiye'ye övgü

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine övgüde bulunarak Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, WMO için "çok önemli bir ortak" olduğunu belirterek "Türkiye, hava ve su hizmetleri konusunda bölgede güçlü bir aktör." dedi.

Türkiye'de bu yıl Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketi ile başta Bodrum, Marmaris, Antalya ve Muğla olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinde ortaya çıkan orman yangınları, iklim değişikliği tartışmalarını gündeme taşımıştı.

Birleşmiş Milletlerin hava, iklim ve su konularındaki yetkili organı olan WMO'nun Genel Sekreteri Taalas, Türkiye'de bu yıl görünen orman yangınlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de bu yıl çıkan orman yangınlarının nedenlerine değinen Taalas, "Dünya genelinde küresel ortalamanın üzerinde ısınan iki bölgemiz var. Elbette ki en çok Kuzey Kutbu ısınıyor ancak Akdeniz bölgesi de ısınma konusunda ikinci sırada yer alıyor." dedi.

Akdeniz bölgesinde iklimin giderek ısındığını, bu yüzden daha az yağmur yağdığını ve ayrıca daha fazla buharlaşma gördüklerini vurgulayan Taalas, "Ve bunun bir sonucu olarak da Yunanistan, Portekiz, İspanya ve tabii ki şimdi Türkiye'de olmak üzere birçok Akdeniz ülkesindeki dramatik orman yangınlarını inceledik." diye konuştu.

- "Orman yangınları gelecek yıllarda daha fazla görünecek"

Taalas, orman yangınlarının sadece Akdeniz bölgesinde meydana gelmediğine dikkati çekerek "Kuzey Amerika'da, örneğin Avustralya'da ve ayrıca Rusya'da da rekor kıran orman yangınları gördük. Dolayısıyla bu, iklim değişikliğinin göstergelerinden biridir. İklim değişikliği nedeniyle bu tür olayları gelecek yıllarda daha da fazla görmeyi bekliyoruz çünkü negatif trend ve iklim (değişikliği) önümüzdeki on yıllarda da devam edecek." uyarısında bulundu.

İklim değişikliği devam ettiği sürece orman yangınlarındaki riskin açıkça arttığına işaret eden Taalas, "Paris İklim Anlaşması'nın uygulanmasında başarılı olsaydık 2016'da (iklimdeki) bu negatif trendi durdurabilirdik." ifadesini kullandı.

- Türkiye gereken türden bilgilere sahip"

Taalas, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine övgüde bulunarak "Meteoroloji Genel Müdürlüğü, WMO için çok önemli bir ortak ve Türkiye'de gelişmiş erken uyarı hizmetlerine sahip. Türkiye ayrıca komşu ülkelerde bu tür hizmetlerin başarısına katkıda bulunuyor. Dolayısıyla Türkiye bölgede güçlü bir aktör." dedi.

Türkiye'nin "iklim riskini azaltabilmek için gereken türden bilgilere" sahip olduğunu belirten Taalas, "Türkiye, hava ve su hizmetleri konusunda bölgede güçlü bir aktör." değerlendirmesinde bulundu.

#Petteri Taalas# Meteoroloji

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