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Mobil aşı ekibi 'nostaljik minibüs'le köy köy dolaşıyor

Eski minibüsü küçük bir karavana çeviren doktor Ömer Öktem, "Fahriye" adını verdiği aracıyla köy köy dolaşıp, ekibiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ekim 2021 18:35
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Mobil aşı ekibi 'nostaljik minibüs'le köy köy dolaşıyor

Yalova'nın Termal ilçesindeki Termal Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Ömer Öktem, eski model araçlara olan ilgisini Kovid-19 döneminde avantaja çevirdi.

Türk Kızılay tarafından kullanıldıktan sonra emekliye ayrılan 1986 model minibüsü ihale yoluyla alan arkadaşından geçen yıl satın alan Öktem, yaklaşık bir yıl içerisinde minibüsü modifiye ederek küçük bir karavana çevirdi.

Aşılama çalışmasında görevli ekip arkadaşlarıyla "Fahriye" adını verdiği ve gözü gibi baktığı minibüsle köy köy dolaşan Öktem, aracı köy meydanı veya köy girişine kuruyor.

Tentesi, kamp masa ve sandalyeleriyle dikkati çeken aracın yanına gelen vatandaşlarla görüşen sağlık ekibi, aşı olmak istemeyenleri de ikna edip onaylarını aldıktan sonra aşılıyor.

Son olarak Termal ilçesine bağlı Yenimahalle'de aşılama çalışması yürüten Öktem, AA muhabirine, aşılama çalışmalarının sürecin başından itibaren yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Bakanlık ve İl Sağlık Müdürlüğünün verdiği araçlarla da çalışmalar yürüttüklerini ancak farkındalık oluşturmak adına karavanını da kullandığını anlatan Öktem, "Birinci dozları diğer araçlarımızla yaptık ama ikinci ve üçüncü dozlar için bir farkındalık oluşturmak istedik. Dikkat çekmesi için ulaşılması zor yerlere karavanımız 'Fahriye' ile ulaşıyoruz. İnsanlar aracı merak ettiği için gelip sorular soruyor. Biz de bu arada bilgilendirip, gerekirse ikna edip aşılarını yapıyoruz." diye konuştu.

"Fahriye" nin 35 yaşında olduğunu ve eski model olmasının aslında dikkati çektiğini belirten Öktem, şöyle konuştu:

"Yeni bir karavan olsaydı bu kadar dikkat çekmezdi. Eski ve nostaljik oluşunun avantajını kullanıyoruz. Daha önce benzer araçlarla sosyal sorumluluk projeleri yaptık. Kanser taramaları için kullandığımız oldu. Bu sefer de aşı için yollardayız. İnsanlar gördüklerinde önce gülümsüyor. Bu onların dikkatlerini çekiyor, sıcak geliyor görüntüsü. Verdiği samimiyetten dolayı muhtemelen aşılama daha da artmaya başladı. Zaten Yalova olarak da fena durumda değiliz ama bu şekilde daha da iyileştireceğiz inşallah. 'Fahriye' aslında emekli bir sağlık çalışanı diyebiliriz. Daha önce Kızılay aracı olarak kullanıldı. Geçen yıl arkadaşımdan aldım ve karavanlaştırma aşamasına girdim. Bu yıl bitti ve yollara çıktık. Bunun haricinde 'Nazmiye' adında bir kanavanım daha var. O da 1968 model bir minibüsümüz. Onu da daha öncesinde kanser tarama çalışmasında kullanmıştık."

Aşı olmamış veya eksik dozu bulunan insanları telefonla birebir aradıklarını ifade eden Öktem, herkesi aşı olmaya davet etti.

"Köy aşılamalarında bize çok büyük olanak sağlıyor"

Termal Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Gizem İnan ise "İlçe toplum sağlığı merkezi olduğumuz için köy aşılamalarına daha fazla önem gösterdik çünkü aşı olmaya gelemeyen halkımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Termal ilçemiz turizm merkezi konumunda olduğu için otellerde aşılamalarımızı yürüttük." dedi.

İnan, nostaljik minibüse ilişkin şunları söyledi:

"Karavanın ilgi çekici olması, insanların bilgi alırken aşıya olan ilgisini de arttırdı. Köy aşılamalarında bize çok büyük olanak sağlıyor. Ekip olarak tek araçla gidiyoruz ve meydanda standımızı açtığımızda büyük ilgi görüyoruz. Toplu aşılamalarda bize büyük kolaylık sağladığı için karavanımızı sürekli kullanmayı düşünüyoruz."

Karavan ile aşı çalışmasına katılmanın kendileri için de çok güzel geçtiğini anlatan hemşire Filiz Ayyıldız, "İnsanların dikkatini çekiyor. Bu bize önemli bir avantaj sağlıyor. Merakla karavana bakmak için gelenlerin aşılamalarını sorguluyor, eksik veya olmamış olanları yapıyoruz. Karavan kesinlikle farkındalık yapıyor ve önceki oranlara baktığımızda aşılamada artış yaşadık." dedi.

Nostaljik minibüsü gören aşı olmaya koşuyor

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Köy meydanı veya uygun alanlarda minibüsü ilk gördüklerinde karavanla kamp yapıldığını düşünen vatandaşlar, aşı ekibi ve asılan afişi görünce hemen soluğu ekibin yanında alıyor.

Yoldan traktörle geçerken minibüsü ve aşı ekibini görünce duran 54 yaşındaki çiftçi Nusret Bakış da aşısını olmaya geldi.

Gördüğü manzara karşısında şaşırdığını anlatan Bakış, "Daha önce hiç aşı olmamıştım. Karavanı ve ekibi görünce hemen geldim. Herkes aşı olsun bence. Karavanla dolaşmaları çok güzel bir şey. Eğer bu karavan olmasaydı hayatta aşı olmazdım. Ben 54, hanım 66 yaşında. Eşim de aşı olmadı hiç. Allah razı olsun bu karavanı gördüm ve aşı olmaya geldim." diye konuştu.

Karavanın farkındalık oluşturduğunu anlatan Ece Şahin, "Bu benim üçüncü doz aşım. Aşımız karavanla ayağımıza kadar geldi. Karavan aşı vurmak istemeyen insanlar için sevimli olmuş. Zaten aşı vurulmadan bu virüsün bitebileceğini düşünmüyorum. O yüzden herkesin aşı olması lazım." ifadelerini kullandı.

Termal'de bir turizm işletmesinde çalışan Yusuf Bakar, ikinci doz aşısını yaptırmak için karavana geldiğini belirterek, "Değişik bir atmosfer oldu benim için. Karavan dikkatimi çok çekti hatta güvenlikçi arkadaşlara burada konaklama yapılmasın dedim. Sonra aşı ekibi olduğunu öğrenince tuhaf ama güzel geldi bana." dedi.

#Ömer Öktem# karavan

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