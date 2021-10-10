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Kimler EYT'li sayılıyor?

Şu an SSK'lı olarak çalışan bayanım. İşe ilk girişim Emekli Sandığı'na tabi olarak Ekim 1999. Mart 2002'de istifa ettim. Sonra SSK'lı olarak çalışmaya başladım. EYT yasası çıkarsa yararlanma durumum olur mu? İlk işe girişimin Emekli Sandığı olması yaş ve süre açısından bir avantaj sağlar mı?

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Ekim 2021 20:51
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Kimler EYT'li sayılıyor?

Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT'li (emeklilikte yaşa takılan) sayılıyor.

Zira 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabilirken, 8 Eylül 1999 tarihinde yapılan değişiklikle prim günü ve sigortalılık süresi şartlarının yanı sıra bir de yaş şartı getirildi. EYT'li sayılmak için sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olmak gerekiyor.

Emekli Sandığı'na tabi olarak adınıza ilk defa emekli keseneği ödenmeye başlandığı tarih sigorta başlangıç tarihiniz sayılır ve emeklilik şartlarınız da bu tarih esas alınarak belirlenir. Ancak Emekli Sandığı'na tabi hizmet başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihinden sonra olduğundan EYT kapsamında değilsiniz. EYT yasası çıkarsa yararlanmanız söz konusu olmaz. Ekim 1999 sigorta (Emekli Sandığı) başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 7000 prim günü ve 58 yaş ya da 4500 prim günü, 25 yıl sigortalılık süresi ve 58 yaş şartlarını sağlamalısınız.

Sezgin Özcan

#Emekli Sandığı# EYT yasası

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