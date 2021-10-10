Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine taziye mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Özel Harekat Polisi Cihat Şahin'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ekim 2021 22:50
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde, zırhlı araca güdümlü füze ile yapılan hain saldırı sonucu şehit olan Özel Harekat Polisimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan Özel Harekat Polislerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.