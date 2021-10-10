Ulaştırma ve Trafik teknikerleri karayollarına 3 yıldır atama bekliyor

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Bizler Ulaştırma ve Trafik teknikerleri bölüm mezunları olarak Karayolları Genel müdürlüğüne atama bekleyen genç işsizleriz. Bizim Karayolları Genel müdürlüğü dışında hiçbir kamu kurumuna kpss puanıyla atanma şansımız yoktur.Karayollarının 2019-2023 Stratejik planında da açıkça belirtiyor ki işlerinin zamanında ve aksama olmadan yapılması için acilen teknik personel ihtiyacının karşılanması gerektiği ifade edilmektedir ancak KGM senelerdir Trafik teknikerine duyulan ihtiyacı dilekçelerle bildirmesine rağmen yapılan kırpmalar sonucunda Türkiye geneli sıralaması çok iyi olan mezunlar atanamamaktadır.

Karayolları genel müdürlüğü ise 2 yılda bir 20-25 kişilik alımlar yaparak binlerce Trafik Teknikerlerini ve ailelerini mağdur etmektedir. Son 10 yılda Ulaştırma bakanlığının resmi verilerine göre 2002-2021 yılları arasında toplam 189 kişinin atandığı belgelenmiştir.(7/43924 sayılı soru önergesi).

"KARAYOLLARI NE ZAMAN ALIM YAPACAK"

2018 kpss puanımız yandı 2020 kpss puanımızın üzerinden de 1 yıl geçmesine rağmen hem bakanlığımız hemde Karayollarından personel alımıyla ilgili hiçbir haber alamıyoruz. Karayollarının yapacağı tekniker alımında, Trafik Teknikerlerinin atanacağı başka bir kurum olmadığından daha fazla kontenjan verilmesini talep ediyoruz. Biz bu ülkeye hizmet etmek için yetiştirildik ve mesleğimizi icra edip vatanımıza faydalı olmak istiyoruz.

Bütün bakanlıklar ve kamu kurumları on binlerce alım yaparken biz sadece 200 kişilik bir alım beklemekteyiz. Devletimizin 200 kişilik bir alımı gençlere çok görmemesi gerektiği , ülkemizin ekonomisine zarar değil faydalı olacağımız kanaatindeyiz. Cumhurbaşkanımızdan gençlere sahip çıkmasını ve kontenjanlarımızın artırılarak onaylamasını bekliyoruz. Biz ve ailelerimizin daha fazla mağduriyet yaşamaması adına 2021 Ekim ayında Sayın bakanımız Adil KARAİSMAİLOĞLU Bey'den müjdeli haberi beklemekteyiz.

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