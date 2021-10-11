5.5 milyon parmak izi milli sistemde

Türkiye'nin dünyada kendi biyometrik veri algoritmasını geliştiren 7. ülke olmasını sağlayan Milli Biyometrik Parmak İzi Sistemi, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kullanımına sunuldu. Sistem sınır kapılarında yabancılara dair iş ve işlemlerin yürütülmesinde kullanmaya başlandı. Çoğu Suriyeli mülteciler olmak üzere Türkiye'de mevcut 5.5 milyon yabancının verisi sisteme aktarıldı.

610 BİN SORGU, 126 BİN YENİ KAYIT

Göç İdaresi, Milli Biyometrik Parmak İzi Sistemi'ne geçtiği 26 Mart'tan bugüne 610 bin 158 parmak izi sorgusu yaptı, sahada daha önce yapılmamış 126 bin 36 yeni kayıt oluşturdu. Özellikle düzensiz göçmenlerle ilgili bildirim yükümlülüğü olan 367 bin 847 kişi ile yeni sistemde kayıtlar kusursuzca tamamlandı.

MOBİL KONTROLLER

Göç İdaresi'nin sınır bölgelerinde görev yapan mobil hizmet araçlarında on line veya off line olarak sınır dışı, sınırdan giren kitlesel göçlerde de kayıt işlemleri hızla gerçekleştirilebiliyor. El terminallerinin de yaygın kullanımıyla son dönemde sınırlardan geçen Afgan ve Suriyeli mülteciler ülkeye girdikleri ve yakalandıkları anda milli biyometrik parmak izi sistemiyle sorgulanıyor, haklarında gerekli işlemler yapılabiliyor ve kayıtlar oluşturuluyor.

BAKANLIKLA ORTAK ÇALIŞMA

Göç İdaresi, sistem kapsamında Dışişleri Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürütüyor. Tamamlanma aşamasında bulunan çalışma, Türkiye'ye vize başvurusunda bulunan yabancıların henüz yurda girmeden dış misyonlarda alınan biyometrik parmak izi verilerinin kaydedilmesini öngörüyor. Böylelikle kişinin sınırlarımızdan giriş yapmadan alınan bilgileriyle girdiği andaki bilgileri kıyaslanarak sınır güvenliğine önemli bir katman daha eklenecek.

2.5 SANİYEDE TARAMA

Milli Biyometrik Parmak İzi Sistemi'nin, Göç İdaresi sistemine entegrasyonunun tamamlanması sayesinde, sorgulanan kişinin tüm demografik bilgilerine, fotoğraflarına, Göç İdaresi'nde daha önce var olan bilgi ve kayıtlarına hızla ulaşabiliyor. Veri havuzunda sorgulamalar 2.5 saniyede tamamlanıyor Veri sistemi üzerinden diğer kurumlarla koordinasyon sağlanıyor. Sınırdan kaçak yollarla giren, sınır dışı edilmesi gereken tüm yabancılara ait işlemler, kolluk kuvvetleri ile entegre bir şekilde yönetiliyor.

BİYOMETRİK KAYITLARI ALINIP KAYDEDİLDİ

Türkiye'de 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle; 1 milyon 222 bin 674'ü ikamet izinli statüde, 31 bin 334'ü koruma başvurusu yapmış, 3 milyon 715 bin 913'ü geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler, 292'si insan ticareti mağduru yabancılar, 109 bin 708'i ise bu yıl yakalanan düzensiz göçmenler olmak üzere 5 milyon 79 bin 921 yabancı bulunuyor. Biyometrik kayıtları tamamlanan bu kişilerin yanı sıra belli bir statü ve izinle yaşamayan düzensiz göçmen olarak yakalanan tüm yabancılar da biyometrik parmak izleri alınarak kaydediliyor. Halen GöçNet kayıtlarında yaklaşık 5.5 milyon yabancı kaydı bulunuyor.

Kıymet Sezer