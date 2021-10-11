Madencilikte 6,5 milyar dolarlık koşu

Ekonomiye dolaylı 40 milyar dolarlık katkı yapan madencilik sektörü; yılın ilk dokuz ayında, yüzde 48 artışla 4,4 milyar dolarlık ihracat yaptı. Sektörde metalik cevher ihracatı, 1,63 milyar dolarlık dış satımla ilk sıraya yerleşti. İkinci sırada 941 milyon dolarla işlenmiş doğal taşlar yer aldı. En çok ihracat 1,3 milyar dolarla Çin'e yapıldı. Onu 419 milyon dolarla ABD takip etti.

'BOR'DA REKOR YOLDA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Artış devam ederse yılı 6-6,5 milyar dolar sektör ihracatıyla kapatırız. Dünyanın her yerine birçok maden ürünü ihraç edebiliyoruz. Bor, Türkiye için çok önemli. Yüzde 60-62'ler seviyesinde dünyada pazar lideriyiz. Bu sene belki de bor ihracatında Eti Maden rekor kıracak. Madencilik, günlük hayatımızda kullandığımız birçok malzemenin ham maddesini üreten bir sektör. Ciddi bir istihdam ve ihracat potansiyeline sahip. Doğrudan 138 bin insanımızı istihdam ediyoruz, dolaylı olarak da bunun en az 4-5 katı" değerlendirmesinde bulundu.

C. Fırat Aydoğmuş