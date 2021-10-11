GATA'da dehşet! Kadın sürücüye kızdı, biri çocuk iki kişiyi ezdi

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) kadın ile erkek sürücü arasında park yeri yüzünden tartışma çıktı. Olaya vatandaşlar da dahil olunca tartışma büyüdü. Bir türlü sakinleşmeyen şahıs, aracına atlayıp gaza bastı. Bu esnada önüne çıkan bir çocuğu ezdi.

Araç, yeğenini kurtarmak için önüne atlayan birine daha çarptı. Havaya fırlayan adam, yere düştü ve kafasını asfalta çarptı. Sürücü kaçarken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun iyi olduğu belirtilirken beyin kanaması geçirdiği tespit edilen diğer yaralı yoğun bakıma aldı.