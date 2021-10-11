Bilim Kurulu üyesi koronanın biteceği tarihi açıkladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, sonbahar ile kış aylarının zor geçebileceğini, ancak ilkbahar ayları ile birlikte normale dönebileceğimizi söyledi. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi'nde Hürriyet'e konuşan Prof. Dr. Özlü, gençlerin maske ve aşı konusunda isteksiz olduğunu belirterek, şu uyarıyı yaptı:

30 milyon insan bir anda harekete geçti

"Türkiye'de öğrenci sayısı nüfusa oranla oldukça fazla. Öğrencilerin yanı sıra öğretmen ve okul görevlilerini de eklersek yaklaşık 30 milyona yakın evde oturan insan bir anda hareket haline geçti ve haftanın 5 günü kapalı mekanda en az 40 kişi bir araya geliyor. Bulaşma için çok uygun ortamlar."

Üniversite öğrencilerinde aşı ve maske uyumu çok düşük

"Bu artışı önlememiz gerekiyor. Bunun en önemli tarafı aşılama, maske ve olabildiğince kalabalık, kapalı alanlardan uzak durmak. Ancak işin garip tarafı özellikle üniversite öğrencilerinde aşı ve maske konusunda uyum çok düşük. Öğrencilerimiz maske kullanmıyor ve birbirlerine yakınlar. Bu durumda bulaşın olmaması mümkün değil."

Gribal enfeksiyon haline gelecek

2022 yılında COVID'in artık gribal enfeksiyon gibi bir noktaya gelebileceğini belirten Prof. Dr. Özlü, "2022 için olumlu bakıyorum. Geçtiğimiz yıl evimizden çıkamıyorduk ve geçen seneki kaotik durum bu sene yok ama sonbahar ve kış aylarının da zor geçeceğini düşünüyorum. Üniversite ve okulların açılması ile havaların da soğumasıyla birlikte vakaların artacağını düşünüyorum. Bunu önleyebiliriz ancak zor gözüküyor. 2022 yılında bahara doğru aşılanmanın da artmasıyla birlikte mesafe alınacağını düşünüyorum. Sıradan bir gribal enfeksiyona dönüşmesini umut ediyorum" diye konuştu.