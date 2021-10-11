Yemin ettirip soruları verdiler

TERÖR örgütü FETÖ'nün hain yapılanmasına bir darbe de sınav sorularını çalarak Jandarma Komutanlığı'na sızdırılan örgüt üyesi astsubaylardan geldi. Ankara'da 2012 yılındaki Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu soruları alarak teşkilata sızan 12 astsubaydan 11'i itirafçı oldu.

stsubaylar sınav sorularının örgüt abileri tarafından büyük bir gizlilikle yemin ettirilerek kendilerine verildiğini, ankesör ve büfe hatlarından örgüt abileri tarafından arandıklarını anlatarak örgütün kirli yüzünü bir kez daha deşifre etmiş oldu. Zanlılar 78'i bugüne kadar deşifre olmamış 249 örgüt mensubu hakkında ifade verdi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ifadeler üzerinden yaptıkları incelemede, astsubayların deşifre ettiği 249 kişiden 78'i hakkında daha önce hiç işlem yapılmadığı ortaya çıktı. Ankara TEM Şubesi, "kripto" tabir edilen 78 örgüt üyesi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan yeni talimatla soruşturmayı derinleştirdi.

HALİT TURAN