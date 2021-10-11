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Kovid sanıldı, kalbinin yarısı büyüklüğünde tümör çıktı

Giresun'da yaşayan 64 yaşındaki Tevhide Özkaya'nın geçtiğimiz yıl başlayan halsizlik şikayeti önce Kovid şüphesiyle araştırıldı. Aylarca süren şikayetlerinin nedeni bulunamadı. Daha sonra kanser ihtimali ile tetkikler yapıldı. Kızı ve damadı da doktor olan Özkaya'nın, Giresun'da nedeni bulunamayan hastalığının teşhisi, yaklaşık bir yıl sonra Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kondu. Kalbinde, kalbinin yarısı büyüklüğünde nadir görülen bir tümör vardı. Ancak bu sefer de ameliyat öncesi yapılan Kovid PCR testi pozitif çıktı. Onu da atlatan Özkaya'nın ameliyatını 1 hafta sonra acilen gerçekleştiren Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Koray Ak, "Bu büyüklükteki bir tümörle bu kadar uzun süre hayatta kalabilmesi mucize" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 11 Ekim 2021 10:15
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Kovid sanıldı, kalbinin yarısı büyüklüğünde tümör çıktı

Tevhide Özkaya (64), pandeminin yeni başladığı 2020 Mart ayından itibaren halsizlik şikayetleri çekmeye başladı. Giresun'da yaşayan Özkaya, önce Kovid şüphesiyle tedavi gördü. Ancak şikayetleri geçmeyince uzun bir antibiyotik tedavisi gördü. İstanbul'da yaşayan KBB uzmanı kızı Dr. İknur Topkar ile damadı ortopedi uzmanı Doç. Dr. Mert Topkar, hastalığının araştırılması için onu İstanbul'a gelmeye razı etti. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Doç. Dr. Topkar, kayınvalidesinde bir süre de kanser şüphesiyle araştırmalar yapıldığını, akciğerinde tümör şüphesiyle yapılan tetkiklerinde tesadüfen kalbinde bir gölgelenmeden şüphelenilince asıl teşhisinin konabildiğini söyledi. Tevhide Özkaya'da nadir görülen bir kalp tümörü olan "miksoma" tespit edildi. Yaklaşık 9 santimi bulan tümörün boyutu neredeyse kalbinin yarısı kadardı ve doktorları bile şaşırttı.

AKCİĞER KANSERİNDEN BİLE ŞÜPHELENDİLER

Özkaya'nın ameliyatını gerçekleştiren Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği'nden Prof. Dr. Koray Ak, hastanın bu boyuttaki bir tümörle emboli ya da felç gibi kötü bir durumla karşılaşmadan bugüne kadar yaşayabilmiş olmasını mucize olarak değerlendirerek "Hastamız bize yaklaşık 1 yıldır ileri derecede düşkünlük ve halsizlik şikayetiyle geldi. Çeşitli merkezlere gittiği, özellikle kanserden şüphelenildiği ve tümör taraması yapıldığı tarafımıza bildirildi. Yakınlarının da hekim olması, onları daha çok endişelendirmişti. En son, akciğerde bir patoloji ararken yapılan tomografilerde, kalbin içerisinde bir gölgelenme tespit edildiği için kalp tetkikleri yapılması amacıyla bizim kliniğimize geldiler. Tetkiklerinde kalbin içerisinde çok büyük bir kitle tespit ettik ve bu kitlenin detaylı incelemesinde, bir kalp tümörü olabileceği kanısına vararak öncelikli olarak ameliyat planladık" dedi.

AMELİYAT OLACAĞI GÜN KOVİD TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Özkaya'nın bir yılı bulan tedavi macerası bu kez de Kovid nedeniyle sekteye uğradı. Ameliyattan önce yapılan PCR testi pozitif çıkınca izolasyona girmek zorunda kaldı. Normalde Kovid sonrası kalp ameliyatı planlamasının ertelendiğine de dikkat çeken Prof. Dr. Ak, "Mümkünse biraz ertelemek isteriz. Çünkü Kovid'in de organlar üzerinde yaratmış olduğu birçok etki var. Ama kitle çok büyük olduğu için, göreceli olarak bir aciliyet teşkil ediyordu. O yüzden Kovid tedavisi biter bitmez mecburen ameliyata almak zorunda kaldık. Ameliyatta da gerçekten daha önceden hiç görmediğimiz boyutta, yaklaşık 8,5-9santim büyüklüğünde dev bir kitle ile karşılaştık. Sol atriumda (kalbin sol kulakçığı) büyük bir kitlesi vardı. Bu hastaların birçoğu sonradan emboli ile karşımıza gelir. Tevhide Hanım'da çok büyük bir tümör olmasına rağmen hiçbir kalp bulgusu yoktu. Hastanın kalbinde bu boyutta bir tümörle yaşaması gerçekten mucize. Çünkü tümör kalbin sol kulakçığının tamamını doldurmuştu. Sol kulakçık ile sol karıncık arasında geçiş yapan kapağı tamamen tıkamıştı. Ekokardiyografide durumu görünce hasta hayatını nasıl devam ettirmişi nasıl başına ani bir kötü olay gelmemiş diye gerçekten çok şaşırdık" diye konuştu.

"MİKSOMA İYİ HUYLUDUR AMA EMBOLİ RİSKİ VAR"

Kalpteki tümörlerin genellikle başka organlardan kaynaklanan "metastatik" kitleler olduğunu belirten Prof. Dr. Ak, sözlerini şöyle noktaladı:

"Kalp tümörlerinin birçoğu metastaz dediğimiz başka organlardan kaynaklı tümörlerin kalbe yerleşmesi şeklinde oluyor. Yaklaşık 40 kalp tümöründen sadece bir tanesi kalbin kendi tümörü, yani miksoma dediğimiz tümörler. 39'u başka organlardan gelen metastatik tümörler. Bu nedenle kalbin kendisinden kaynaklı tümörler çok nadir görülür. Kalp tümörlerinin çoğu da iyi huyludur. Ama en büyük sıkıntı kalpte bir odacığı doldurmaları, aritmiye sebep olmaları ve emboliye neden olarak (beyin embolizasyonu) felce neden olmasıdır."

HEKİM DAMADI DA ÇOK ŞAŞIRDI

Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Mert Topkar ise bir hekim olarak kayınvalidesinin durumunun kendilerini de şaşırttığını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Eşim de Kulak Burun Boğaz uzmanı. Kayınvalidemin bir yıldan daha fazladır, geçen 2020 Mart ayından itibaren, halsizlik şikayetleri oluyordu. Giresun'da bu konuda bayağı araştırmalar yapıldı fakat bir sonuca varılamadı. Durumu düzelmeyince, halsizliği gitgide artınca buraya getirdik. Açıkçası malignite yani kanser var mı acaba diye ondan korktuk ve araştırmalar da bu yönde yapılıyordu. Sonra kendi hastaneme kalp damar cerrahisine getirdik. Prof. Dr. Koray Ak ve kardiyolojiden Doç. Dr. Altuğ Çinçin, şans eseri kalbin içinde iyi huylu olduğu bilinen miksoma diye bir kitleden şüphelendi. Normalde zaten çok nadir görülen bir tümördür fakat çok daha büyük boyuttaydı. Hepimiz çok şaşırdık."

"SONUNDA İYİLEŞTİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

Bir yıldır bir türlü iyileşemediği için moral olarak da kötüleştiğini söyleyen Tevhide Özkaya ise, "Kovid dönemiydi malum, halsizlik oldu bende. İşlerimi göremez hale geldim. Sürekli yatma hissi vardı. Acaba Kovid miyim diye Giresun'da özel bir hastaneye gittim. Dahiliyede tetkiklerden sonra bir süre Kovid araştırıldı. Uzunca bir süre antibiyotik tedavisi aldım. Biraz düzeldim ama aradan biraz zaman geçti, tekrar aynı şekilde başladı şikayetlerim. Kızım 'İstanbul'a gel artık ve araştıralım bunu. Orada yine aynı tedaviler uygulanacak, antibiyotik alacaksın, değerlerin biraz düşecek ama başa döneceğiz' dedi. Buraya geldiğimde önce endoskopi, kolonoskopi yaptırıldı. Sanırım kanser araştırmışlar bayağı bir süre. Onda bir şey çıkmadı. Endoskopiden sonra batın taramasında hastalığın teşhisi koydular. Ben bu arada Kovid pozitif olduğumu öğrendim hastaneye yattığım akşam. İzolasyonda kaldım 1 hafta 10 gün kadar. Ondan sonra hocam sağ olsun sonunda ameliyatımı yaptı ve şu an çok iyiyim." dedi.

#istanbul# dev dönüşüm# konut

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