İstanbul'da dev dönüşüm hareketi

Türkiye'nin en çok nüfusa sahip şehri İstanbul'da olası bir depreme karşı hazırlıklar son sürat devam ederken, dayanıksız yapı stokunun kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yenilenmesi yıllardır yürütülen en önemli çalışmaların başında yer alıyor.

2012'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Esenler'den başlattığı kentsel dönüşüm seferberliği hızla devam ediyor. Ülke genelinde 6.7 milyon riskli konutun olası bir depremde güvenli hale gelmesi için 81 ilde yüzlerce şantiye çalışıyor.

DURMA ŞANSIMIZ YOK

Dönüşüm için önemli adreslerden başında gelen İstanbul'da 1.5 milyon riskli konutun 300 bininin acil dönüşmesi gerektiğini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sezayi Köse, "2023 yılına kadar 102 bin 289 bağımsız birimin tamamlanmasını hedefliyoruz.

Kartal, Kadıköy, Üsküdar, Beykoz, Pendik, Ataşehir, Sultanbeyli, Bağcılar, Esenler, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Beyoğlu, Güngören, Zeytinburnu, Eyüp'de çalışmalar sürüyor" diye konuştu.

KAR YOK, İNDİRİM VAR

Pandemiye rağmen dönüşüm projelerine ara vermediklerine dikkat çeken Köse, "Deprem riskine karşı durma bekleme şansımız yok. Biz de yerel yönetimler ve vatandaşların da desteğiyle süreci sağlıklı yönetiyoruz" ifadelerini kullandı. Yeni projelerde yatay mimari ve mahalle kültürünün ön planda olduğunu ifade eden Köse, "Her bir proje alanını kendi içinde değerlendiriyoruz.

Yıkılan riskli alan kadar üretim yapıyoruz. Kimi projelerde de hak sahiplerine yapılan dağıtımdan sonra kalan birimleri satarak yine o proje için gelir sağlıyoruz. Burada en önemli nokta şu ki, bu projelerde asla kar amacı yok. Kaldı ki üstüne bir de indirim yapılıyor. Vatandaşın faydasına ortaya çıkan maliyetin bir kısmı bakanlıkça karşılanıyor" şeklinde konuştu.

EVINİ DÖNÜŞTÜRENE KREDİ DESTEĞİ

Kentsel dönüşüm sürecinde bakanlık tarafından verilen destekleri de anlatan Köse şunları söyledi: "Vatandaşa riskli yapıysa 18 ay, riskli alandaysa 48 ay kira yardımı veriliyor. Kentsel dönüşümün hızlanması için faiz destekli kredilerde limitler de yüzde 60 arttırıldı. Evini güçlendireceklere verilen kredide üst sınır 50 bin liradan 80 bine, dönüştüreceklere verilen kredide ise 125 bin liradan 200 bine çıktı.

Bu yılın başında yapılan yeni bir düzenlemeye de KDV indirimi geldi. Vatandaş müteahhitle kat karşılığı anlaşma yapmadan evini kendi dönüştürürse bundan sonra yüzde 18 yerine yüzde 1 KDV ödeyecek."

TÜRKİYE DÖNÜŞÜYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 81 il 922 ilçede 300 bin konutun dönüşümü gerçekleştiriliyor. Bu projelerin yatırım değeri 90 milyar lira. Bugüne kadar tamamlanan dönüşüm ve sosyal konut sayısı 2.5 milyonu bulurken, deprem ve selden etkilenen şehirlerde yaralar hızla sarılıyor. Bakanlık kırsalda da köy evleri ve ahır gibi yapıları yöresel mimariye uygun olarak hayata geçiyor.

SEDA TABAK