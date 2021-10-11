İYİ Parti'nin de 'siyasi suikast' duyumları varmış!

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, 'Erdoğan, hayatının hezimetini yaşayacak' iddiasında bulunup "Erdoğan'ın yerinde olsam aday olmam" Çünkü sonuç belli. Ağır bir hezimet onu bekliyor, kurtuluşu yok" iddiasında bulundu. Ruhat Mengi'ye konuşan Koray Aydın, 'siyasi suikastler' konusunda da konuştu. "Erdoğan'ın 2023'te aday olmayacağı iddiası var, bir de kaos çıkacağı iddiası var, bunlar programlarda tartışılıyor, ne diyorsunuz?" sorusuna Koray Aydın şu cevabı verdi:

- Ben Sayın Erdoğan'ın yerinde olsam 19 yıllık bir ülke yönetiminden sonra bu seçimde aday olmam çünkü hayatının hezimetini yaşayacak ve çok acı bir sonuçla ayrılmak zorunda kalacak. Sonuç belli, ağır bir hezimet onu bekliyor, kurtuluşu yok.

- Sayın Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler olacak" sözünü kastettiniz herhalde, siyasi suikastlar yapılacağı konusunda bizim de aldığımız duyumlar var, eğer böyle bir planlama varsa başta ülkeyi yönetenler olmak üzere ileride bunun hesabını vermek zorunda kalır ağır bir bedel öderler, çok acı sonuçlar doğurur. Bunun mümkün olmadığını düşünüyorum.