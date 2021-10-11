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Kuş cennetine kepçe ile geçip yol açmaya çalıştı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak alanında bir kişi kepçe ile yol açmaya çalışınca, kuş gözlemcileri tepki gösterdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 11 Ekim 2021 08:44
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Kuş cennetine kepçe ile geçip yol açmaya çalıştı

Hatay'ın Samandağ ilçesi Milleyha'da 287 kuş türüne sahip olan alanda Türkiye illerinden gelen kuş gözlemcileri alandayken, bir kepçe bir anda kuşların yoğun olduğu alanda çalışma yapmaya başladı.

Kuş gözlemcileri kepçeyi görünce kepçenin durması için kepçe sürücüsü ile tartışmaya başladı.

Kepçe sürücüsü kendini buranın kuş cenneti olduğunu bilmediğini söyleyerek özür dileyerek olay yerinden uzaklaştı.

Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu,

"İyilik hep bizden bekleniyor. Koskoca alan yok ediliyor. Üzerinden daha dün kara taşkuşunun görüldüğü yer tam burası ama biz kuş göremiyoruz, kepçe her yere geçiyor"

dedi.

#kuş cenneti# kepçe# yol açma

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