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Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sunumunu bekliyor

Küresel piyasalarda, geçen hafta dalgalı bir seyir izlenmesinin ardından, bugün yurt içinde ağustos ayı ödemeler dengesi ve işsizlik verilerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunum takip edilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Ekim 2021 08:40
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Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sunumunu bekliyor

Geçen hafta Avrupa'da vadeli doğal gaz kontratının 162 avroyla rekor seviyelere yükselmesi ve Brent petrolün varil fiyatının 83,5 dolarla yaklaşık 3 yılın zirvesini görmesi, enflasyonist endişeleri besledi. Enflasyon beklentilerindeki yükseliş nedeniyle tahvil faizlerindeki yukarı yönlü seyir de devam etti. Haftanın ikinci yarısında ABD'de borç tavanı konusunda anlaşma sağlanması ve Rusya'nın enerji fiyatlarını yatıştıran açıklamaları her ne kadar risk iştahını desteklese de ABD'nin istihdam raporundan karışık sinyaller gelmesi fiyatlama zorluklarının sürmesine neden oldu.

ABD'de tarım dışı istihdam, eylülde 194 bin kişi artarak 500 bin kişilik piyasa beklentilerinin oldukça altında kaldı. Ülkede işsizlik oranı ise eylülde yüzde 5,2'den yüzde 4,8'e gerileyerek Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleme noktasında dikkate aldığı önemli göstergelerden istihdam verilerinin, iş gücü piyasası ve ekonomideki dengelenme sürecine ilişkin belirsizliklerin bir süre daha devam edeceğini gösterdiğini, ancak bankanın varlık alımlarının hızını azaltma planında bir değişiklik yapmasının beklenmediğini söyledi.

Bu hafta çarşamba günü açıklanacak ABD'de enflasyon verisinin öneminin arttığını vurgulayan analistler, aynı gün Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 21-22 Eylül'de gerçekleştirdiği toplantı detaylarının da belli olmasıyla Fed'in para politikasına yönelik yol haritasının daha net anlaşılabileceğini ifade etti.

Açıklanan istihdam verileri sonrasında geçen hafta cuma günü New York borsasında düşüş yaşansa da endekslerin haftalık bazda yükseliş kaydetmesi dikkati çekti. Haftalık bazda Dow Jones endeksi yüzde 1,22, S&P 500 endeksi yüzde 0,79 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Geçen hafta 93,6-94,5 bandında hareket etmesinin ardından 94,1 seviyesinden kapanış yapan dolar endeksi, yeni haftaya da yatay başladı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri cuma günü yüzde 1,62 ile son 4 ayın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından bugün yüzde 1,61 seviyesinde bulunuyor. ABD'nin endeks vadeli kontratlarının ise yeni haftaya düşüşle başladığı görülüyor.

Avrupa tarafında geçen hafta doğal gaz tedarikinde yaşanan sorunlar gündemin üst sıralarında yer alırken, bölgede açıklanan veriler de ekonomik toparlanmanın istenilen düzeyde olmadığını teyit etti. Avrupa Merkez Bankasının (ECB) salgın sürecinde devreye alınan desteklerin sona ermesi için hazır olunduğu mesajını vermesi de haftanın öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı. Enflasyon beklentilerinin yükselmeye devam etmesi ile avro, dolar karşısındaki değer kaybını üst üste beşinci haftaya taşıdı. Bu gelişmelerle haftalık bazda İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,97, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 ve Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,33 değer kazandı. Avro/dolar paritesi geçen hafta 1,1530 ile Temmuz 2020'den beri en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün 1,1570 seviyelerinde bulunuyor. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise yeni haftaya düşüşle başladı.

Asya'da Çin'de emlak sektöründe yaşanan borç krizi gündemde kalmaya devam ederken, Avustralya'nın en büyük kenti Sydney'de 107 gün süren tam kapanma bugün sona erdi. Öte yandan dolar/yen paritesi 112,7 ile Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Yendeki zayıflamanın ihracatçı şirket hisselerini desteklemesi ile Japonya'da Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 1,6 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 yükseldi.

Emtia tarafına bakıldığında, Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta yüzde 4'ün üzerinde değer kazanmasının ardından bugün de 83,5 dolarla Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 0,08 değer kazanarak 1.398,00 puandan kapanırken, haftalık bazda endeksteki kayıp yüzde 0,25 düzeyinde gerçekleşti. Dolar/TL ise geçen hafta tarihi zirvesini 8,9755'e taşımasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,9450 seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, petrol başta olmak üzere ham madde fiyatlarının yüksek seyretmesiyle enflasyonist kaygıların gündemde kalmaya devam ettiğini, makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesinin de para politikaları açısından belirsizliklerin sürmesine neden olduğunu söyledi.

Enflasyonist kaygılar paralelinde yükselen tahvil faizlerinin seyrinin dikkatle takip edilmesi gerektiğine işaret eden analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi ve işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini, ayrıca TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunumun gelecek dönem para politikalarının seyrine yönelik ipucu vermesi açısından önemli olacağını belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 ve 1.355 seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 190 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu cari açık beklentilerinin ortalaması ise 20 milyar 390 milyon dolar oldu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

KAPAT [X]

10.00 Türkiye, ağustos ayı ödemeler dengesi

10.00 Türkiye, ağustos ayı işsizlik oranı

14.00 Türkiye, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun TBMM Plan Bütçe Komisyonuna sunumu

#BIST# Piyasalar

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