Deniz Baykal isteği dışında milletvekili olmuş

Milliyet'e konuşan Sevigen, "Bunları söyleyen insanlar vefayı bilmeyen, geçmişlerine, siyasetçilerine sahip çıkmayan insanlar. Bu ülkenin bir vefası var. En çok övündüğümüz özelliğimiz vefa ve kıymet bilmek. Herkesin başına gelebilir. Maaşını kendisi almıyor, burs veriyor öğrencilere.

Aldığı parayı öğrencilere, kimsesizlere dağıtan bir insan için böyle bir laf söylemek vicdana sığmaz. Böyle bir insan hakkında bu lafları söylemek için düşman olmak lazım. Sayın Baykal kendi isteğinin dışında milletvekili yapıldı. Deniz Bey'in milletvekili olma talebi yoktu" dedi.