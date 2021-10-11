O bürokrat, 62 bin 500 TL'nin yanında, 72 bin 500 TL daha maaş alıyormuş!

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz önceki gün 180 bin maaş aldığı iddialarına yönelik yaptığı açıklamada 62 bin 500 TL aldığını duyurmuştu.

Milli Gazete'de yer alan habere göre Poyraz 62 bin 500 TL ücretin yanında başka bir maaş daha aldığını iddia etti.

Tarım Kredi Kooperatifi'ne bağlı Gübretaş'ın İran'da şirket kurduğu, bu şirketten de Poyraz'ın aylık 7 bin Euro yani 72 bin lira huzur hakkı aldığını açıkladı.

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