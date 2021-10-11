Dolar haftaya nasıl başladı?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,9420 8,9430 Avro 10,3540 10,3550 Sterlin 12,1590 12,2090 ANKARA ABD Doları 8,9130 8,9730 Avro 10,3150 10,3850 Sterlin 12,1090 12,3090

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 8,93 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,03 üzerinde 8,9700 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 8,9320 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,36 değer kaybıyla 10,3350'den, sterlin/TL de yüzde 0,20 düşüşle 12,1920'den satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 94,1 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1580'den işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde açıklanan verilere göre ödemeler dengesinin ağustosta 528 milyon dolar fazla vererek beklentilerden iyi gerçekleşmesinin Türk lirasını desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunumun takip edileceğini aktaran analistler, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu kaydetti.