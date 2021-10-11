'Kalem tutamaz' dediler güzel sanatlar fakültesini kazandı

İzem Çelikkaya (21), doğuştan parmaklarında şekil bozukluğu ile dünyaya geldi. İzem'e daha sonra "beyin felci" olarak bilinen Serebral Palsi tanısı konuldu. İzem, okula ilk başladığı günlerde "Bu çocuk kalem bile tutamaz. Okula getirmeyin, harcadığınız zaman boşa" denilerek dışlandı. Buna rağmen ailesi ve İzem asla pes etmedi. Karşılarına çıkan tüm engelleri ailecek atlattılar. Ortaokul ve lisede yolları diğer serebral palsililer ve Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) ile kesişen Çelikkaya ailesi yalnız olmadıklarını gördü ve daha çok azmetti. İzem bu yıl Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünü kazandı. Mutluluğunu SABAH ile paylaşan İzem, "Artık ben de üniversiteli oldum. Mezun olduktan sonra resim sergileri açmak istiyorum. Benim gibi Serebral Palsili çocuklara resim yapmayı öğreteceğim" dedi.

'HASTA MUAMELESI YAPMAYIN'

Evladının üniversiteyi kazandığına inanamayan anne Mine Çelikkaya, "Biz bu zamanlara kolay gelmedik. İlkokula başladığına kalem bile tutamaz demişlerdi. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından dışlanmıştı. Şimdi o da artık üniversiteli. Çocuklarımıza hastalıklı muamelesi yapılmasın, imkan verilirse çocuklar her şeyi başarır" diye konuştu.

Fatma Göksu