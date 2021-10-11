Tüm Türkiye'de tek acil numaraya geçildi
İçişleri Bakanlığı tüm Türkiye'de tek acil numaraya geçildiğini duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 11 Ekim 2021 10:55
İçişleri Bakanlığı, "Tüm Türkiye'de, tüm acil durumlarda, tek numara" olarak 112'ye geçildiğini duyurdu. Orman yangını, ambulans, itfaiye, sahil güvenlik, arama kurtarma, polis, jandarma; hepsine artık; 112 ile ulaşılabilecek.
"Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz." denildi.