Tüm Türkiye'de tek acil numaraya geçildi

Soruşturmacı 'kritik birimlere yönetici olarak atanmama' teklifi getirebilir mi?

Danıştay, disiplin cezası ile birlikte memuriyet yaşamı boyunca yönetici kadrolara atanmamasına yönelik getirilen teklifin mükerrer cezalandırma niteliğinde olduğu, atama konusunda idareye tanınan takdir yetkisinin, genel bir kısıtlamaya tabi tutularak ortadan kaldırılmasının da hukuki bir dayanağı bulunmadığını belirtti.